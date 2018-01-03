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    Киев

    Под Киевом мать жестоко избила младенца после ссоры с мужем

    (обновлено: )13802
    У девочки выявлены многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом лучевой кости и травма головы. Полиция установила, что мать избила ребенка после ссоры с мужем.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Молодая мать жестоко избила девятимесячную дочь после скандала с мужем в Вышгородском районе Киевской области, сообщает в среду пресс-служба областной полиции.

    Специализированная медико-санитарная часть №14 в городе Смела
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно сообщению, прохожая заметила на улице женщину с ребенком – девочка была с синяками на лице и легко одета, после чего вызвала полицию и медиков.

    У девочки выявлены многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом лучевой кости и травма головы. 

    Вышгородская райадминистрация решила забрать ребенка у семьи. Открыто уголовное производство.

    Установлено, что несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из Днепра. Она воспитывалась в неблагополучной семье и неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны родителей, а после рождения ребенка ее выгнали из дома.

    ГУ НП в Киевской области/Facebook, 3 января 2018

    Ранее сообщалось, что группа подростков в новогоднюю ночь жестоко избила несовершеннолетнего сына начальника службы по делам детей в Васильковской райгосадминистрации Натальи Ибрагимовой в поселке Глеваха недалеко от Киева. 

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