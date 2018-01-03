Под Киевом мать жестоко избила младенца после ссоры с мужем

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Молодая мать жестоко избила девятимесячную дочь после скандала с мужем в Вышгородском районе Киевской области, сообщает в среду пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, прохожая заметила на улице женщину с ребенком – девочка была с синяками на лице и легко одета, после чего вызвала полицию и медиков.

У девочки выявлены многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом лучевой кости и травма головы.

Вышгородская райадминистрация решила забрать ребенка у семьи. Открыто уголовное производство.

Установлено, что несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из Днепра. Она воспитывалась в неблагополучной семье и неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны родителей, а после рождения ребенка ее выгнали из дома.

ГУ НП в Киевской области/Facebook, 3 января 2018

Ранее сообщалось, что группа подростков в новогоднюю ночь жестоко избила несовершеннолетнего сына начальника службы по делам детей в Васильковской райгосадминистрации Натальи Ибрагимовой в поселке Глеваха недалеко от Киева.