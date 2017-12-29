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    Возле Николаева грабители до смерти избили женщину ради 1200 грн

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (86)

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    Установлено, что злоумышленники через окно проникли в дом, где до смерти избили хозяйку, после чего забрали 1,2 тыс. гривен и консервацию. Они задержаны - это оказались местные жители.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Полицейские задержали жителей Николаевской области, которые проникли в дом женщины, до смерти избили ее, после чего забрали 1,2 тысячи гривен и консервацию, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

    В результате проведения следственных действий задержаны местные жители — одному 18 лет, второму — 31, оба без постоянного места работы. В каком населенном пункте произошла трагедия, не уточняется.

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    Установлено, что злоумышленники через окно проникли в дом, где до смерти избили хозяйку, после чего забрали 1,2 тыс. гривен и консервацию. Кроме умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины) им инкриминируют разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

    Полиция Харьковской области/Facebook, 29 декабря 2017

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области жестоко избили и сожгли мужчину.

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