Суд отпустил двух обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи Олега Гебана и Сергея Костенко, которых обвиняют в покушении на убийство евромайдановцев. Об этом сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека в Facebook.

"Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, сегодня отпустили из-под стражи", — сообщила она.

Гебан и Костенко обвиняются в покушении на убийство активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года около Михайловской площади в Киеве.

Решение об их освобождении из-под ареста вынесли судьи Олег Лынник и Евгений Мартынов.

Напомним, журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева по дороге домой. Автомобиль такси, в котором он ехал, остановили "титушки", вытащили пассажиров и стали жестоко избивать. По мнению следствия, одним из нападавших был Юрий Крысин. Когда журналист вырвался, в него выстрелили. Он скончался в больнице.

Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал оценки приговора от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.