В США шестимесячный плод выжил после убийства матери

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В американском городе Тусон в штате Аризона врачам удалось спасти шестимесячный плод после убийства беременной женщины, пишет местное издание Tucson News Now.

В минувшую субботу полицейские, прибывшие по вызову в один из районов города, обнаружили в здании беременную женщину с огнестрельными ранениями. Ее госпитализировали, однако спасти не удалось.

Позднее было установлено, что 19-летняя Жасмин Вега спала в доме, когда его обстреляли снаружи, при этом больше никто в здании не пострадал.

Персоналу госпиталя удалось спасти ребенка, которым была беременна погибшая. Младенец подключен к системам жизнеобеспечения и находится в критическом состоянии, рассказал изданию его отец Энтони Ривера.

Поиски преступников продолжаются.

Ранее шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок.