наверх
26.12.201721:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США шестимесячный плод выжил после убийства матери

    41
    Полицейские, прибывшие по вызову в один из районов города, обнаружили в здании беременную женщину с огнестрельными ранениями. Она скончалась, однако плод удалось спасти.
    Полиция. Архивное фото
    flickr.com/dcJohn

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В американском городе Тусон в штате Аризона врачам удалось спасти шестимесячный плод после убийства беременной женщины, пишет местное издание Tucson News Now.

    В минувшую субботу полицейские, прибывшие по вызову в один из районов города, обнаружили в здании беременную женщину с огнестрельными ранениями. Ее госпитализировали, однако спасти не удалось.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США ввели санкции в рамках "акта Магнитского"

    Позднее было установлено, что 19-летняя Жасмин Вега спала в доме, когда его обстреляли снаружи, при этом больше никто в здании не пострадал.

    Персоналу госпиталя удалось спасти ребенка, которым была беременна погибшая. Младенец подключен к системам жизнеобеспечения и находится в критическом состоянии, рассказал изданию его отец Энтони Ривера.

    Поиски преступников продолжаются.

    Ранее шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Валерия Лутковская и Ирина Геращенко (в центре)
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине