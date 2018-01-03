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    Киев

    Под Киевом подростки зверски избили сына чиновницы в новогоднюю ночь

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (118)

    (обновлено: )51520
    По словам матери, группа подростков, старшему из которых 15 лет, жестоко избила ее сына в новогоднюю ночь. Как рассказал один из них, после избиения они решили вернуться к пострадавшему и спрятать тело.
    Избитый сын чиновницы Васильковской РГА
    Наташа Ибрагимова/Facebook

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Группа подростков в новогоднюю ночь жестоко избила несовершеннолетнего сына начальника службы по делам детей в Васильковской райгосадминистрации Натальи Ибрагимовой в поселке Глеваха недалеко от Киева. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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    "После празднования Нового года в кругу друзей в Глевахе в половине третьего ночи шел по центральной улице, один, но он попал на глаза компании отморозков, которые в новогоднюю ночь искали жертву. Этой жертвой стал мой сын, они забрали у него телефон, кошелек, паспорт, но…. это быдлота начала его зверски избивать, их было пятеро, бил каждый, добивали битой, потому что хотели убить. Когда мой сын потерял сознание, они его оставили умирать на дороге", — сообщила Ибрагимова.

    В настоящее время парень находится в Центре нейрохирургии. Он перенес несколько операций.

    "У моего сына треснул череп, рассечение головы (делали операцию), две страшные гематомы головы, подозрение на перелом лопатки, руки и колена. Били битой и ногами", — добавила женщина.

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    Полиция установила, что нападавших было пятеро.

    "Самому старшему 15 лет! Он — центровой! Все остальные — от 11 до 14 лет! Вчера двое из них уже вечером рассказывали, как били, как грабили, но чувство вины было только у одного (рядом с ним плакала его мать), а другой рассказывал все с гордостью! С гордостью рассказывал, что они еще после избиения, решили вернуться к моему сыну и спрятать тело. Спасибо тем людям, которые забрали моего сына и спасли его от этих детей, детей — отморозков, но детей", — заключила Ибрагимова.

    Наталия Ибрагимова/Facebook, 2 января 2018

    Ранее сообщалось, что неизвестные накануне Нового года забили насмерть 74-летнего мужчину в Одессе, поиски преступников продолжаются.

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