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    Киев

    В Киеве грабители избили врача и отобрали сумку с инструментами

    (обновлено: )88
    В патрульной полиции сообщили, что злоумышленники, избившие врача, попытались скрыться в хостеле, но были задержаны правоохранителями.
    На месте ограбления в Киеве
    Патрульна поліція України

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. На остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева ограбили медицинского работника.

    Наручники. Архивное фото
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    "Неизвестные в черной одежде избили мужчину и отобрали сумку с личными вещами. Как оказалось, пострадавший работает врачом интенсивной терапии, а в его сумке было медицинское оборудование, лекарственные средства, а также документы. Заявитель вместе с очевидцами события оказали детальное описание нападавших. Вскоре, во время отработки прилегающей территории, патрульные обнаружили посреди улицы документы на имя потерпевшего. А у одного из домов на улице Владимира Сосюры заметили 2 человек, похожих по описанию", — сообщает подробности полиция.

    Злоумышленники попытались спрятаться в хостеле, но были задержаны патрульными и доставлены в полицию

    Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

    Напомним, в Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита.

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