В Киеве грабители избили врача и отобрали сумку с инструментами

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. На остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева ограбили медицинского работника.

"Неизвестные в черной одежде избили мужчину и отобрали сумку с личными вещами. Как оказалось, пострадавший работает врачом интенсивной терапии, а в его сумке было медицинское оборудование, лекарственные средства, а также документы. Заявитель вместе с очевидцами события оказали детальное описание нападавших. Вскоре, во время отработки прилегающей территории, патрульные обнаружили посреди улицы документы на имя потерпевшего. А у одного из домов на улице Владимира Сосюры заметили 2 человек, похожих по описанию", — сообщает подробности полиция.

Злоумышленники попытались спрятаться в хостеле, но были задержаны патрульными и доставлены в полицию

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита.