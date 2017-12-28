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    В Сумах охранники ночного клуба жестоко избили двух посетителей - СМИ

    (обновлено: )38
    После избиения в ночном клубе Сум пострадавший обратился в медицинское учреждение, где после обследования выяснилось, что он получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сумах охранники ночного клуба "Luna" жестоко избили двух посетителей.

    Как рассказала сестра одного из пострадавших 22-летнего Павла, брат вместе с компанией друзей зашел в ночной клуб около часа ночи. Через несколько часов они собрались уходить на выходе, у гардероба, увидели, как охранники бьют мужчину, рассказывает ТСН.uа.

    "Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке, — Ред.), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", — рассказала Анастасия.

    tsn.ua
    Пострадавший от избиения охранников
    tsn.ua
    Заключение врачей

    После избиения парень был вынужден обратиться в медицинское учреждение, где после обследования выяснилось, что он получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов. 

    Как рассказали местные жители ТСН, подобный инцидент с избиением — далеко не первый в клубе.  

    Ранее сообщалось, что на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева ограбили и избили медицинского работника.

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