В Сумах охранники ночного клуба жестоко избили двух посетителей - СМИ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сумах охранники ночного клуба "Luna" жестоко избили двух посетителей.

Как рассказала сестра одного из пострадавших 22-летнего Павла, брат вместе с компанией друзей зашел в ночной клуб около часа ночи. Через несколько часов они собрались уходить на выходе, у гардероба, увидели, как охранники бьют мужчину, рассказывает ТСН.uа.

"Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке, — Ред.), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", — рассказала Анастасия.

tsn.ua Пострадавший от избиения охранников

tsn.ua Заключение врачей

После избиения парень был вынужден обратиться в медицинское учреждение, где после обследования выяснилось, что он получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов.

Как рассказали местные жители ТСН, подобный инцидент с избиением — далеко не первый в клубе.

Ранее сообщалось, что на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева ограбили и избили медицинского работника.