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    Наци против власти: столкновения неизбежны

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    Радикализм захватил Украину (91)

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    Став за четыре года одним целым, политики и националисты рискуют окончательно побить горшки. Расхождение по целому ряду вопросов может стать причиной серьезных столкновений между властью и патриотами.
    Молодые люди в балаклавах. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Если в первые десятилетия украинской независимости националистов, пребывавших в маргенесе, никто не воспринимал всерьез, то в последнее время с ура-патриотами начали считаться. Еще бы, ведь это бравые парни с нацистскими взглядами и татуировками помогли нынешней власти занять  просторные кабинеты на Печерских холмах. В благодарность за плодотворное сотрудничество политики возвели идеи национализма в ранг государственных, а Степан Бандера и его последователи неожиданно стали героями и примером для подражания.

    Точка невозврата 

    Но как это часто бывает, брак по расчету заведомо был обречен на громкий развод. Просуществовав совсем немного, ситуативное объединение олигархов с маргиналами дало трещину. 

    Факельное шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Факельное шествие в честь Бандеры в центре Киеве

    Первая серьезная ссора случилась всего через полтора года после победы Майдана, когда 31 августа 2015 года под Верховной Радой произошли столкновения патриотов с нацгвардейцами. И хотя после этого националисты признали, что перегнули палку, а власть старалась больше не подымать болезненных тем, отношения начали портиться безвозвратно. Не удивительно, что к началу 2018-го года союз напоминает, семейную пару, уставшую от постоянных скандалов. Патриоты, словно недовольная жена, постоянно и почем зря критикуют власть. Та, пребывая в роли мужа, будто не слышит выпадов в свой адрес и продолжает заниматься своими делами. 

    Очевидно, что дойти до точки не возврата и разорвать отношения стороны смогут уже в самое ближайшее время. 

    На митинге после факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры националисты заявили, что внимательно следят за действиями "трусливой" власти. И в случае, если политики перестанут проявлять патриотизм, возмездие не заставит себя долго ждать. 

    Зерно конфликта

    Между тем, поводов для конфликта власти с националистами в 2018-м году будет более чем достаточно. Взять хотя бы Минские соглашения, оставшиеся пункты которых рискуют стать новым камнем преткновения. Например, западные партнеры активно требуют от власти предоставить Донбассу особый статус, а патриоты именно в этом усматривают главную "зраду". Минск-2 предусматривает полную амнистию для участников конфликта, а те же "свободовцы" заверяют, что если норма будет принята, кому-то не поздоровится. 

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    Имеется зерно конфликта и в социально-экономических темах. Так, власть регулярно поднимает в Верховной Раде вопрос о снятии моратория на продажу земли, тогда как националисты считают это чуть ли не изменой родине. Это уже не говоря о том, что у патриотов и политиков может быть разное видение того, как, например, бороться с проявлениями "сепаратизма". Есть большие сомнения, что в 2018-м  власть позволит активистам безнаказанно громить учреждения с российским капиталом или устраивать другие бесчинства.

    Кризис "правых"

    О том, что новый год может стать периодом серьезных конфликтов между властью и ура-патриотами говорит и политический эксперт Алексей Якубин. По его словам, главной проблемой националистов стало то, что их идеи стали частью государственной идеологии, а общество воспринимает этих деятелей как представителей власти. 

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    Facebook Киев Оперативный
    Патриоты в балаклавах и с кувалдами. В Киеве разгромили "наливайку"

    "В последнее время националистам становится очень сложно критиковать власть. Ведь, по сути, часть патриотов была связана с властью, — отмечает эксперт. — Взять хотя бы ту же "Свободу", которая хоть и не представлена во власти, все же имеет целый ряд депутатов в Верховной Раде и большое представительство на местах. Кроме того, сама власть активно эксплуатирует для себя тему национализма, использует эту риторику. Ура-патриоты оказались в ситуации, когда государство реализовывает их чаяния и фантазии. Поэтому националистическое движение потихоньку увядает. Даже на факельном шествии 1 января мы увидели, что оно не так многочисленно, как это ожидалось. На сегодняшний день мы во многом наблюдаем кризис "правого" националистического движения".

    Новые вызовы

    Вместе с тем, по словам политолога, в новом году между властью и националистами могут возникнуть серьезные разногласия. 

    "Руководство страны пытается взаимодействовать с западными партнерами, показывать немного другое лицо. В этом контексте возможны проблемы, — уверен Якубин. — Как минимум, встанет вопрос о введении миротворческого контингента на Донбассе, реализации Минских соглашений. Курт Волкер уже сказал, что все это — только прелюдия. Власть будет сохранять внешнюю легитимность и связь с Западом. Эти темы вряд ли понравятся "правым". Уверен, что они попытаются сорвать все эти процессы. Не исключаю, что осенью мы увидим демарши как в стенах Верховной Рады, так и за ее пределами. Выборы не за горами, так что карта патриотизма будет разыгрываться очень активно".

    Якубин не сомневается, что в 2018-м году власть попытается усилить свой контроль за всеми этими движениями. 

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    "Если вы помните, недавно СБУ сообщила о том, что отдельные представители этих объединений используются Кремлем в качестве провокации против власти, — говорит политолог. — Думаю, что такое заявление прозвучало не просто так, а как попытка подготовить общество к тому, что неугодных скоро будут обвинять в работе на Москву. Против таких можно будет начинать активные действия. Тех же "правых", которые готовы к сотрудничеству трогать никто не будет".

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