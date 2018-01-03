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    В Одессе бандиты забили насмерть предпринимателя - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (118)

    (обновлено: )37614
    Как сообщили местному изданию источники в областной прокуратуре, тело пенсионера обнаружила утром 28 декабря его дочка. Бандиты, пытавшие мужчину, когда ему стало плохо, пытались отпоить его корвалолом.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные накануне Нового года забили насмерть 74-летнего мужчину в Одессе, поиски преступников продолжаются, сообщает Думская со ссылкой на источники в областной прокуратуре.

    Трагедия произошла в частном доме погибшего в Черноморке.

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    По данным собеседников издания, тело пенсионера обнаружила утром 28 декабря его дочка. У мужчины были связаны руки, на теле были видны следы сильных побоев. По предварительной информации, смерть наступила от пыток – не выдержало сердце.

    "Бандиты, пытавшие Виталия Т., когда ему стало плохо, пытались отпоить его корвалолом – пустой флакончик из-под лекарства валялся рядом с убитым. Но не смогли и скрылись, бросив его умирать. Также обнаружена пропажа денег — около тысячи гривен. Больше в доме брать было нечего. Основная версия – бандиты избивали потерпевшего, вымогая деньги", — сообщил сотрудник прокуратуры.

    Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

    По данным издания, ранее мужчина со своей женой работали в крупном государственном строительном управлении, которое занималось ремонтом и строительством дорог. После выхода на пенсию, погибший с женой стали учредителями частного строительного предприятия. Однако дела у фирмы шли не очень хорошо: супруга погибшего брала в долг у соседей, и так и не вернула крупные суммы: у одних 30 тысяч долларов, у других — 70 тысяч долларов.

    Ранее в Суворовском районе Одессы трое грабителей зарезали врача скорой помощи. На него напали, когда он снимал зарплату в банкомате.

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