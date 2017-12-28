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    Арестован организатор выставки, на которой убили посла РФ в Турции

    Тема:

    Убийство российского посла в Турции (82)

    (обновлено: )15310
    По данным СМИ, Мустафа Тимур Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд принял решение о его аресте.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов, арестован в Анкаре по обвинению в причастности к этому убийству, сообщает газета Yeni Safak в четверг.

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    По данным источника издания в правоохранительных органах, Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.

    Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

    Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова были задержаны четыре человека, среди которых были трое бывших полицейских и глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.

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