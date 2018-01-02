В игорном заведении Николаева убили мужчину

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в понедельник, 1 января, убили мужчину в одном из игорных заведений Николаева, сообщает местное издание 0512.

По словам администратора заведения, которое находится на улице Космонавтов, в помещение зашли трое мужчин, после чего между ними и погибшим возник словесный конфликт в игровом зале.

Спустя некоторое время она вышла в холл и увидела окровавленного мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.

Напомним, в понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую.