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    В игорном заведении Николаева убили мужчину

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (97)

    (обновлено: )12912
    Как сообщила администратор игорного заведения, сначала в помещение на улице Космонавтов в Николаеве зашли трое мужчин, а позже между ними и погибшим возник словесный конфликт.
    На месте убийства мужчины в игорном заведении Николаева, 1 января 2018
    0512.ua

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в понедельник, 1 января, убили мужчину в одном из игорных заведений Николаева, сообщает местное издание 0512.

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    По словам администратора заведения, которое находится на улице Космонавтов, в помещение зашли трое мужчин, после чего между ними и погибшим возник словесный конфликт в игровом зале.

    Спустя некоторое время она вышла в холл и увидела окровавленного мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

    На месте преступления работала следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.

    Напомним, в понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую.

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