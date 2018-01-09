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    В Золотоноше ромы избили местного жителя и напали на полицейских

    (обновлено: )14810
    Во время празднования Рождества семья ромов - переселенцев из Донбасса оказалась в центре конфликта. Они побили соседа и напали на прибывших патрульных.
    Конфликт ромов и патрульной полиции в Золотоноше
    Фото Сергей Радченко

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новсти Украина. В Золотоноше (Черкасская область) семья ромов напала на патрульных полицейских, которые прибыли по вызову.

    Местные жители вызвали полицию в связи громким празднованием Рождества в семье ромов — переселенцев из Донбасса. В результате разгорелся конфликт между ромами, их соседями и полицией.

    "Полицейским, которые прибыли по вызову, в схватке порвали одежду. Одному из них пришлось доставать табельное оружие, чтобы нападавшие успокоились. Ее мужа избили за жалобу на переселенцев. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой и ушибом внутренних органов", — сообщает пользователь Facebook Сергей Радченко.

    Он опубликовал видео конфликта ромов и патрульной полиции (осторожно, ненормативная лексика).

    Напомним, во Львове женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила патрульного полицейского. Во время задержания она совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а затем сбила второго и провезла его на капоте полкилометра.

    Смотрите также: Бешеный коп атакует: появилось видео нападения полицейского на киевлян

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