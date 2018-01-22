Порошенко вошел в десятку богатейших спикеров форума в Давосе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Порошенко занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов.

Рейтинг богатейших спикеров на предстоящем форуме в Давосе

В рейтинге первое место занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл).

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Президент США Дональд Трамп также значится среди богатейших участников форума — у него шестое место и 4,6 миллиарда долларов состояния.

Ранее сообщалось, что в связи с прекращением работы федерального правительства в США запланированный визит американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе рискует не состояться. Автоматически под угрозой оказалась и возможная встреча американского президента с Петром Порошенко во время форума.

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Трамп также планировал провести в Давосе переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй.