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    Порошенко вошел в десятку богатейших спикеров форума в Давосе

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    Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе составили рейтинг богачей, которые будут выступать на форуме в 2018 году. Состояние президента Украины оценено в 1,6 миллиарда долларов.
    Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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    Порошенко занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов.

    Рейтинг богатейших спикеров на предстоящем форуме в Давосе

    В рейтинге первое место занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл).

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    Президент США Дональд Трамп также значится среди богатейших участников форума — у него шестое место и 4,6 миллиарда долларов состояния.

    Ранее сообщалось, что в связи с прекращением работы федерального правительства в США запланированный визит американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе рискует не состояться. Автоматически под угрозой оказалась и возможная встреча американского президента с Петром Порошенко во время форума.

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    Трамп также планировал провести в Давосе переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй.

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