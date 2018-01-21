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    Политика

    Экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко

    (обновлено: )70920
    Николай Маломуж считает, что "целевых лиц" можно проконтролировать любым способом — это относится и к обычным гражданам, и к Администрации президента Украины Петра Порошенко.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в Украине нет мощных средств защиты от прослушки даже первых лиц государства.

    Петр Порошенко
    Петр Порошенко, facebook
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    По его словам, "целевых лиц" можно проконтролировать любым способом — это относится и к обычным гражданам, и к Администрации президента Украины Петра Порошенко.

    Маломуж предположил, что на другом конце провода могут быть и российские спецслужбы.

    "Я допускаю, что в некоторых форматах это возможно. Когда он (Порошенко — Ред.) говорит по какому-то телефону, а часто бывает такой соблазн — срочно переговорить, они спокойно его слушают", — сказал бывший руководитель украинской внешней разведки в эфире интернет-канала Politeka.

    Николай Маломуж возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год. С 2008-го — генерал украинской армии, в 2010 году по состоянию здоровья уволен в запас. Был внештатным советником президента Украины Виктора Януковича.

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