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    Россия

    Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко

    (обновлено: )1795121
    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя встречи российских и украинских лидеров, отметил, что такие встречи имеют место.
    Петр Порошенко и Владимир Путин и во время встречи в Милане, 17 октября 2014 года
    Associated Press Daniel Dal Zennaro, POOL

    КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина Украина. Контакты президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина имеют место, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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    "Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", — сказал Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, в частности, о встречах российского и украинского лидеров.

    Песков отметил, что у президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.

    "Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — добавил Песков.

    По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

    Ранее стало известно, что встреча Порошенко и Трампа в Давосе находится под угрозой.

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