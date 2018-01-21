Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина Украина. Контакты президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина имеют место, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", — сказал Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, в частности, о встречах российского и украинского лидеров.

Песков отметил, что у президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.

"Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — добавил Песков.

По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

Ранее стало известно, что встреча Порошенко и Трампа в Давосе находится под угрозой.