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    Киев передал в Донбасс помилованную Порошенко женщину - Геращенко

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    По словам Ирины Геращенко, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, которую накануне помиловал президент ради продолжения процесса освобождения заложников.
    Ирина Геращенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Киев передал в Донбасс женщину, которую ранее помиловал президент Украины Петр Порошенко, сообщила в воскресенье вице-спикер парламента, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

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    Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

    "Как только что проинформировали офис президента и меня представители Службы безопасности Украины, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, которую накануне помиловал президент (Петр Порошенко — ред.) ради продолжения процесса освобождения заложников", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    По ее информации, женщина обратилась к президенту Украины с просьбой о помиловании. она полностью признала свою вину, она пострадала во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности, а также есть маленький ребенок.

    "Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. Также работаем над положительными новостями для всех других наших заложников", — добавила Геращенко.

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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