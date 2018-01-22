Из Словакии депортирована большая группа украинских нелегалов

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Братиславе полиция Словакии задержала 12 украинских мигрантов, которые незаконно работали на предприятии по упаковке товаров.

Сообщается, что полицейские получили информацию об иностранцах, которые без надлежащего разрешения работают на складах в Братиславе. Во время проверки были выявлено 12 украинцев, которые имели только польские визы, которые не дают права работать на территории Словакии.

Согласно распоряжению Департамента внешней политики Словакии, нелегальных работников были депортированы и должны покинуть страну в течение семи дней. Также им запрещено въезжать в любую страну Шенгенской зоны в течение года.

Ранее посольство Украины в Чехии сообщило, что за минувший год из этой страны были депортированы более тысячи украинцев, которые нелегально прибыли на работу из Польши.