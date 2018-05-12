Хроника 11 мая: новое ЧП в школе, вердикт Нацсовета по "Интеру", переписка Онищенко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В пятницу, 11 мая, Нацсовет принял решение по телеканалу "Интер", была опубликована вся переписка Онищенко с окружением Порошенко, Меркель обсудила с Путиным встречу с Порошенко и миссию ООН в Донбассе, а в Госдепе сочли незаконными гуманитарные конвои РФ в Донбасс. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Нацсовет принял решение по телеканалу "Интер"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в пятницу принял решение о проведении внеплановой выездной проверки деятельности "Интера" из-за заявления ведущих телеканала ко Дню Победы. Радикально настроенные активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

Новое ЧП в украинской школе

Почти 700 человек эвакуировали из школы в городе Павлоград Днепропетровской области из-за распыления неизвестного вещества, сообщила в пятницу пресс-служба Павлоградского городского совета. "Сегодня в 11.56 в Павлоградской общеобразовательной школе №15 произошло ЧП: в месте общего пользования неизвестный распылил вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение (в горле — ред.) и кашель", — говорится в сообщении.

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В Украине изменились правила приема детей в школу

Министерство образования и науки Украины установило приоритетное зачисление в 1-й класс проживающих на территории обслуживания школы детей и детей ее сотрудников. Согласно приказу, до 1 июня включительно в школы зачисляются все дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения; родные и усыновленные братья или сестры детей, получающих образование в заведении; дети работников этого учебного заведения и выпускники дошкольного подразделения этого заведения, при его наличии.

Иностранцев будут учить украинскому языку по-новому

Министерство образования и науки Украины опубликовало проект Государственного стандарта по украинскому языку как иностранному. Стандарт разработан с целью единого подхода к новым учебным программам, создания современных учебников по украинскому языку как иностранному, подготовки словарей, открытия украиноязычных программ и языковых центров.

Опубликована вся переписка Онищенко с окружением Порошенко

Журналисты обнародовали полный архив переписки покинувшего Украину депутата Верховной Рады Александра Онищенко с представителями окружения президента Петра Порошенко. "Фотографии переписки переданы детективам Антикоррупционного бюро, которые ранее нарушили уголовное производство в отношении возможного подкупа народных депутатов Украины. Детективы НАБУ привлекли эти снимки к материалам уголовного производства", — отмечают журналисты.

Меркель обсудила с Путиным встречу с Порошенко и миссию ООН в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента РФ Владимира Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Путин и Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису в Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщили в Кремле.

ЕС потребовал от Киева ускорить приватизацию госпредприятий

Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине должен быть ускорен. Он напомнил, что закон о приватизации был принят Верховной Радой. При этом представитель ЕС отметил, что в Евросоюзе рассматривают как "очень важную" земельную реформу в Украине.

В Госдепе сочли незаконными гуманитарные конвои РФ в Донбасс

Гуманитарные конвои, которые без проверок Россия направляет на не подконтрольные украинскому правительству территории Донбасса, незаконны, заявила спикер Госдепартамента США Хезер Науэрт. Ранее сообщалось, что Россия отправила в Донбасс уже 76-ый по счету гумконвой. По данным МЧС РФ, 40 грузовиков должны были доставить в Луганск и Донецк "свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество".

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В Германии "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва из-за жалоб экологов

Союз защиты природы Германии добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе, сообщает немецкий телеканал NDR. Горное ведомство города Штральзунд в январе дало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии. В начале апреля о своем согласии заявила Финляндия.

Именно 11 мая 868 года китайский монах Ван Цзе изготовил "Алмазную сутру". Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. В этот же день в 1926 году со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль "Норвегия". Среди членов экипажа — выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.