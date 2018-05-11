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    Общество

    В Украине изменились правила приема детей в школу

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    Согласно приказу Минобразования, до 1 июня включительно в школы зачисляются все дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения; родные и усыновленные братья или сестры детей, получающих образование в заведении.
    Обучение в школах
    RIA News Сергей Черных | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины установило приоритетное зачисление в 1-й класс проживающих на территории обслуживания школы детей и детей ее сотрудников. Об этом говорится в приказе МОН №367 от 10 мая, передают "Українські Новини".

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    Согласно приказу, до 1 июня включительно в школы зачисляются все дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения; родные и усыновленные братья или сестры детей, получающих образование в заведении; дети работников этого учебного заведения и выпускники дошкольного подразделения этого заведения, при его наличии.

    В самом порядке перечень документов, подтверждающих место проживания ребенка или одного из родителей, не указан, однако в письме-разъяснении приведен такой перечень.

    В частности среди документов — паспорт родителя, справка о регистрации места жительства, договор аренды жилья.

    Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что теперь школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления.

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