Сделка со следствием. Переговоры Онищенко с детективом НАБУ

Беглый народный депутат Александр Онищенко утверждает, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выходили с ним на связь с предложением о сделке со следствием. Сделка якобы касается денег компании Quickpace Limited.
Видео "переговоров" Онищенко с детективом Нацбюро показали в эфире телеканала ZIK.
"Детектив НАБУ: — Давайте встретимся где-то в посольстве Украины — за рубежом. Там вас точно никто не тронет. Потому что Генеральная прокуратура не имеет юрисдикции за границей.
Онищенко: — Хорошо, вы же можете подготовить сделку, чтобы дать там юристам? И тогда будем говорить о сделке.
Детектив НАБУ: — То есть вы готовы возместить 700 млн гривен и отказаться от своей роли на предприятии, на котором всего 150 млн долларов.
Онищенко: — Да.
Детектив НАБУ: — Если так, тогда мы начнем заниматься этим вопросом. Вы готовы дать показания по этому делу, находясь в Британии?
Онищенко: — Готов.
Детектив НАБУ: — Мы договоримся и встретимся в полосольстве Украины и там вас допросим, вас это устроит?
Онищенко: — Да", — говорится в опубликованном видео.
В эфире телеканала Онищенко подтвердил, что речь в разговоре о сделке с НАБУ шла именно о деньгах компании Quickpace Limited.
Напомним, 19 апреля Онищенко опубликовал аудиозапись его разговора якобы с Порошенко, в ходе которого обсуждался бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.