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    При обстрелах в Донбассе ранения получили украинские военные

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    Руководство операции Объединенных сил Украины в Донбассе сообщило о пятидесяти обстрелах позиций ВСУ. По информации украинских военных, против них 19 раз за сутки применялось тяжелое вооружение.
    Учения артиллеристов в зоне АТО
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Представители операции Объединенных сил Украины заявили о трех раненых украинских военных при 50 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.

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    "За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной и контролируемой. Активные боевые действия продолжались во всех направлениях… (Ополченцы – ред.) за прошедшие сутки 50 раз нарушали минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения… Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь", — говорится в сообщении пресс-центра операции в Facebook.

    Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

    Позднее, по итогам переговоров в Германии, Петр Порошенко заявил, что считает введение миссии миротворцев ООН в Донбасс единственным путем, который может дать возможность провести местные выборы в регионе.

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