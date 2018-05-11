Куда идет Украина? Точно не в Европу

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Что обещали украинцам лидеры Евромайдана? Обещали "европейский выбор", то есть жизнь по европейским стандартам. Что за стандарты? Свобода личности, свобода мнений, свобода передвижений, вообще — всяческая свобода. Раз так – прочь от Москвы, прочь от "тоталитарной" России. Безвиз, в планах — вступление в Евросоюз… А дальше в умах майданщиков, наверное, сами собой "дорисовывались" зарплаты и пенсии в 1000 евро.

ЕС? "Перспективы нет"

Евромайдан победил кровавой ценой. От Москвы "убежали" настолько успешно, что уже пятый год, по уверениям майданных властей, идет "российско-украинская война". При этом почему-то товарооборот Украины с РФ растет, и Киев настоятельно требует от "агрессора" сохранить транзит газа – согласитесь, странная война. Но для власти очень удобная: и случившееся после Майдана массовое обнищание украинцев легко объяснить, и с недовольными разобраться — "агенты Кремля!".

От Москвы убежали, а в Европу не пришли. И в самой Европе все больше сомневаются в том, куда же на самом деле движется Украина. Так, после принятия скандального закона о языках Венгрия объявила о блокировании европейских инициатив Киева, а героизация Бандеры и УПА рассорила Украину с Польшей.

Да и в других европейских столицах здравомыслящие политики с тревогой наблюдают за происходящим в стране.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время "круглого стола" в Киеве заявил, что для достижения экономического роста в 5-6% Украине нужно привлечь иностранных инвесторов, а для этого необходимо достичь большего прогресса в борьбе с коррупцией… Речь идет снова о создании Антикоррупционного суда "как можно скорее".

Но решит ли это проблему украинской коррупции? В этом многие в Украине сомневаются, считая, что такой суд станет просто еще одним инструментом контроля Запада над бизнесом и властью.

Что касается рекламируемой Порошенко перспективы членства Украины в ЕС, то, по словам Мингарелли, в настоящее время такой перспективы нет.

Кое-что о свободе мнений

О "терпимости" майданщиков и той власти, которую они привели, к инакомыслящим, можно и не говорить – все давно ясно. Стоит лишь вспомнить о застреленном Олесе Бузине, о журналистах Руслане Коцабе, Дмитрии Васильце и Сергее Тимонине, о находящемся сейчас в СИЗО Василии Муравицком…

Сколько бы не говорил Порошенко о том, что в стране "нечувана свобода слова", в реальности мы видим цензуру, преследования неугодных журналистов, гонения на всех, кто открыто высказывает свое мнение, отличное от установок власти и поддерживающих ее националистов.

О систематических нарушениях гражданских прав, в первую очередь, свободы слова, о преследованиях журналистов, в том числе уголовных, говорят украинские правозащитники и оппозиционные политики.

В стране отсутствует свобода собраний, отметил в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник Владимир Чемерис. По его словам, "невозможно провести митинги с определенной тематикой, потому что ультраправые по наводке, по их же признанию, из СБУ, полиции, нападают на эти митинги".

Последствия достаточно серьезные, считает правозащитник. Ведь невозможен свободный избирательный процесс "в той ситуации, когда у нас определенные взгляды просто запрещены".

Огонь по "Интеру"

Еще одна показательная история. В канун Дня Победы в интернете появился фрагмент концерта ко Дню Победы на телеканале "Интер", что вызвало грандиозный скандал в стане националистов и "патриотичной" общественности.

Что же их так задело? В обнародованном ролдике ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев — и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Национал-радикалы тут же приступили к блокированию офиса телеканала, требуя снять с эфира "крамольный", с их точки зрения, концерт. Выдвинули требование и к Нацсовету по ТВ и радиовещанию: лишить "Интер" лицензии. Здание разукрасили надписями и стикерами "Интер" будет наш". Полиция в происходящее не вмешивалась.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"

Но "Интер" не сдался, вечером 9 мая концерт "Победа. Одна на всех" был показан (его посмотрели 13 миллионов зрителей — рекордный рейтинг). Тогда национал-радикалы, возмущенные трансляцией "ватной пропаганды", бросили в здание "коктейль Молотова". Очень все по-европейски, не правда ли?

"Оккупация ставит тебя перед выбором…"

Интересно, что прежние ярые "борцы за свободу слова" (приходится теперь брать в кавычки — Авт.) молчат… либо осуждают "Интер". Глава ГО "Детектор Медиа" Наталья Лигачева написала в своем блоге, что показанный телеканалом концерт — "это вызов".

"Самой же вызывающей в контексте всего происходившего во время концерта была фраза ведущих: "Оккупация ставит тебя перед четким выбором — принять врага или бороться с ним", — отметила Лигачева. — И мы все понимаем, что не оккупация Донбасса Россией при этом имелась в виду".

А Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания в пятницу принял решение о проведении внеплановой выездной проверки деятельности "Интера". По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, поступило несколько заявлений о том, что содержание праздничного концерта "унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства".

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Так ли это? Или вражду разжигает все же кто-то другой? Судите сами, полная версия концерта "Победа. Одна на всех" доступна в YouTube.

За что избили Елену Бережную

Радикалы и полиция "отметились" 9 мая избиением и задержанием известной правозащитницы, главы "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", одной из организаторов акции "Бессмертный полк" Елены Бережной.

Националистам не понравился портрет убитого радикалами журналиста и писателя Олеся Бузины и лента на футболке Елены Бережной (сочли, что георгиевская).

Сама Елена Бережная рассказала, что во время задержания в центре Киева ее избивали и представители праворадикальной организации "С14", и сотрудники полиции.

По ее словам, она объяснила полицейским, что на ее футболке нет георгиевской ленточки – "это украшение выбрала фирма ZARA".

"Несмотря на то что я дала такое подробное объяснение, на меня стали нападать праворадикалы. Мне сказали, что это "С14" (…) Вместе с полицией они начали меня избивать, скручивать руки", — рассказала Бережная.

Правозащитницу затолкали в машину и доставили в райотдел полиции. Отказывались вызывать "Скорую" до тех пор, "пока не приехали ООН, ОБСЕ и адвокат".

Фото "Главком" В Киеве полиция задержала Елену Бережную - мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от Партии регионов

Бережная сообщила, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины.

Террор как инструмент внутренней политики

Комментируя инцидент с избиением Елены Бережной, юрист Андрей Портнов отметил, что не последовало никакой реакции – молчат депутаты и чиновники, нет волны возмущения в СМИ. Но этому и не приходится удивляться.

"В центре Киева избили Елену Бережную, маму трагически погибшей Ирины Бережной. Сначала — работающие на украинскую власть радикалы. За то, что несла портрет убитого Олеся Бузины… Потом — отреформированные известным порошенковским депутатом полицейские. За то, что надела футболку "не того цвета"… Если вы думаете, что кто-то из журналистов или депутатов призывал найти и наказать виновных, то вы ошибаетесь, друзья. Ни сожаления, ни осуждения…", — написал Портнов в своем блоге.

По его словам, "никто не отреагировал, ни генпрокурор, ни министр МВД, ни уполномоченный по правам человека, ни кто-либо из Администрации президента… Никто".

"Вы спросите, почему? По то же причине, по которой они не реагирут на то, что до сих пор не наказаны виновные в убийствах Бузины и Шеремета, Нигояна и Жизневского, Калашникова и Вороненкова, в псевдо-самоубийстах Чечетова, Семенюк-Самсоненко и Пеклушенко, в расстрелах на Майдане, в поджоге Одесского Дома профсоюзов…

Потому, что эти и многие другие преступления совершены в интересах действующей украинской власти или по ее приказу. Террор — давно стал инструментом внутренней государственной политики, а порошенковский режим давно освоил нацистские методы управления государством", — констатировал Портнов.

Что ж, с этим утверждением сложно спорить. Украина идет точно не в Европу. А если и в Европу, то это, похоже, Европа 30-х годов прошлого века…