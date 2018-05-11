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    У Киева пока нет перспективы членства в ЕС - Мингарелли

    Тема:

    Парафирование соглашения об ассоциации Украины и ЕС (36)

    (обновлено: )29940
    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции Киева в политический блок, сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
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    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что страна в настоящее время не имеет перспективы получить членство в Евросоюзе.

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    "Турция со странами Балкан является одной из стран, которая ведет переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. Они имеют четкую перспективу членства в ЕС. В случае Украины — сегодня нет перспективы членства в ЕС", — цитирует Мингарелли агентство УНИАН.

    По его словам, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.

    "Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин ЕС не мог предложить эту перспективу членства", — добавил Мингарелли. При этом он не уточнил, о каких именно причинах идет речь.

    Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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