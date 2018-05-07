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    Политика

    Представитель Украины в ЕС назвал дату саммита на высшем уровне

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    По словам украинского представителя в Евросоюзе Николая Точицкого, встречи и переговоры между Украиной и ЕС на высшем уровне состоятся 9 июля в Брюсселе. В прошлый раз саммит состоялся в Киеве.
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
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    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Саммит Украина-ЕС на высшем уровне пройдет 9 июля в Брюсселе, заявил в понедельник украинский представитель в Евросоюзе Николай Точицкий. 

    "Саммит Украина-ЕС состоится 9 июля в Брюсселе", — сообщил Точицкий "Укринформу".

    Международный форум с участием первых лиц Украины и ЕС традиционно проводится один раз в году. В 2017 году саммит принимал Киев.

    Напомним, Администрация президента Украины 7 мая огласила программу пребывания Петра Порошенко в Германии на протяжении 9-10 мая. Уже известно. что глава государства встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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