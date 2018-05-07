Представитель Украины в ЕС назвал дату саммита на высшем уровне

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Саммит Украина-ЕС на высшем уровне пройдет 9 июля в Брюсселе, заявил в понедельник украинский представитель в Евросоюзе Николай Точицкий.

"Саммит Украина-ЕС состоится 9 июля в Брюсселе", — сообщил Точицкий "Укринформу".

Международный форум с участием первых лиц Украины и ЕС традиционно проводится один раз в году. В 2017 году саммит принимал Киев.

Напомним, Администрация президента Украины 7 мая огласила программу пребывания Петра Порошенко в Германии на протяжении 9-10 мая. Уже известно. что глава государства встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.