Проснитесь! Украина - Евросоюз: на пороге торговой войны

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Многострадальная борьба украинского народа за светлое европейское будущее в ближайшее время может быть перечеркнута усилиями нынешнего главы государства. Соглашение об Ассоциации с ЕС, за которое Украина заплатила утратой части территорий, гражданской войной, катастрофическим падением уровня жизни, разгулом уличной преступности, утратой рынков СНГ по сути может быть упразднено, в части экспортных льгот для украинских производителей, продвигающих свои товары на рынок ЕС. Брюссель в шаге от введения для наших экспортеров заградительных пошлин. Причина – многолетний спор за снятие запрета на вывоз из Украины леса-кругляка.

Начиная с 2015 года, времени введения украинским парламентом запрета, ЕС ежегодно, в течении трех лет, подписывая с Киевом очередной меморандум о выделении макрофинансовой помощи, в качестве условия ее получения выставлял снятие моратория на вывоз леса-кругляка. В 2017-м году терпение лопнуло и последний транш в размере 600 млн. евро Украина не получила. Кроме того, что Банковая три года водила брюссельских чиновников за нос, она по мнению представителей ЕС наносила последним репутационный ущерб. Выставляя высших руководителей ЕС в виде "клоунов" перед масс-медиа и общественностью. Вот одно из характерных заявлений для прессы, по итогам очередных переговоров с Петром Порошенко и очередных его же обещаний. Сделано оно было в ноябре 2016-го года президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было условие, которое мы выдвинули. Мы высказывали пожелания, ожидания, и, как я понимаю, это будет сделано в следующие несколько недель. Это позволит нам предоставить последний транш на сумму 600 млн евро, который мы обещали Украине в рамках финансовой помощи", — сказал Юнкер.

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И подобных заявлений с опорой на железобетонное "слово" ПАП было сделано в течение 2015-17 гг. десятки. Деньги ЕС под них исправно выделял, а запрет как был, так и оставался действующим. К концу прошлого года терпение иссякло и последний транш в 600 млн. евро уже не выдали. А в 2018-м, требование к Киеву отменить мораторий на вывоз леса-кругляка попросту не включили в очередной ежегодный меморандум, одновременно урезав помощь с планируемых двух миллиардов евро до одного миллиарда. В качестве, вероятно компенсации за моральный ущерб доверчивым еврочиновникам, безоглядно верившим на слово нашему президенту.

Впрочем, в Брюсселе надежды заполучить в свои "закрома" карпатский лес не оставили. "Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, что противоречит обязательствам Украины как в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации. Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины, чтобы найти решение этой проблемы с помощью инструментов, определенных для торговых вопросов, включая возможность задействовать механизм разрешения споров (bilateral dispute settlement mechanisms)", — говорится в комментарии ЕК о способе разрешения лесного спора с Киевом. Этот механизм прописан в Соглашении об ассоциации (глава 14 раздела IV СА, "Решение споров"). Для того, чтобы он был задействован должен быть создан пул из 15 арбитров. По 5 со стороны ЕС и Украины. И еще 5 – нейтральных, состав которых утверждается обеими сторонами. Решение арбитража является наднациональным и обязательным для исполнения сторонами. То есть, если Украина спор проиграет, то решение арбитража выше решения Рады. А потому мораторий должен быть отменен автоматически. Срок судебного разбирательства не более 120 дней. То есть по меркам Лондонского или Стокгольмского арбитражей, рассмотрение дел в которых идут годами, очень даже оперативно.

Если Брюссель свою часть для создания общего арбитража выполнил, то Киев в очередной раз "отморозился". Из пяти арбитров утверждены четверо. Кандидатура пятого на рассмотрении в АП. При этом по срокам вся процедура согласований должна была завершиться до конца марта. На дворе уже конец апреля, а решения Банковая так и не приняла. В результате арбитраж недееспособен. И неизвестно будет ли. Фактически Киев блокирует исполнение собственных обязательств по СА с ЕС не только в части свободной торговли, но и юридических механизмов разрешения торговых споров. Что опять же является прецедентным в практике ЕС и стран, подписавших с Евросоюзом Соглашение об Ассоциации. До сих пор подобного игнора и саботажа никто себе из "коллег" Украины по "клубу" СА с Евросоюзом не позволял.

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В таких обстоятельствах Брюссель уведомил Киев о своем намерении обратится за разрешением спора в структуры Всемирной торговой организации. Если это случится, то мы, как минимум получим следующие негативные последствия

Во-первых, конфликт станет публичным. Рассмотрение споров в ВТО проводится открыто. И все торговые партнеры Украины станут свидетелями краха репутации страны, которая саботирует взятые на себя обязательства. О каких тогда проектах очередных зон свободной торговли можно будет вести речь?

Во-вторых, к жалобе в ВТО со стороны ЕС наверняка присоединятся другие страны. И когда арбитры ВТО признают Киев нарушителем, то Украина будет компенсировать убытки не только Брюсселю, но и другим "жалобщикам", даже тем, кому никогда не поставляла лес. Таковы правила Всемирной торговой организации. К слову, то что вердикт будет в пользу Брюсселя, говорит тот факт, что глава нашего государства неоднократно и публично признавал факт торговой дискриминации в отношении леса-кругляка со стороны Киева.

В-третьих, очевидно в этом контексте ни о каком расширении квот для украинского экспорта на рынок ЕС речи идти не может.

В итоге действия Киева приведут к тотальному обесцениванию Соглашение об ассоциации с ЕС. Ведь СА – это не только отмена пошлин, но и механизм разрешения споров. Обратившись в ВТО, Евросоюз будет вынужден признать: Украина не выполняет подписанное с ней соглашение. А если так, то какой смысл обсуждать модернизацию СА и говорить об углублении отношений?

Ну и вишенка на торте. В Брюсселе, если пойдут по такому сценарию могут ввести заградительные пошлины на украинский экспорт. Как минимум для сохранения лица перед собственными производителями. И перейти от этапа торгового партнерства к эре торговых войн. Благо последние, с подачи Белого Дома, становятся трендом для мировой экономики.

Вопрос о том: и за что украинцы терпят свои беды последние четыре года остается, увы, открытым.