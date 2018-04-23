наверх
23.04.201812:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Есть ли место Украине в "обновляемой Европе"? Мнение эксперта

    (обновлено: )19620
    У Евросоюза хватает собственных внутренних проблем, поэтому Украине не стоит рассчитывать, что Германия и Франция уделят ей особое внимание, считает политолог Владимир Воля.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Германия и Франция намерены до июня принять важные центральные решения относительно реформирования Европы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir
    Реформирование ЕС. Расхождения между Берлином и Парижем сохраняются

    "Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени", – сказала Меркель.

    Сосредоточатся на внутренней политике

    Найдется ли Украине место в "новой Европе"? На этот вопрос в комментарии РИА Новости Украина ответил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

    По его словам, речь будет идти исключительно о внутренних реформах в Евросоюзе. 

    "Потому что там слишком большой комплекс проблемных моментов, которые даже без внешней политики, без внешнеполитического блока будет непросто реализовать", – говорит Воля. 

    Он полагает, что если внешнеполитический блок и будет обсуждаться, скорее всего, в очень общем контексте. 

    Читайте также: Пересмотр отношений ЕС с РФ. Что светит Украине?

    "А то, что Макрон и Меркель предложат – это будут только проекты, видение. В каком окончательном варианте они будут – пока сказать нельзя. Можно лишь говорить, что будет более тесная степень интеграция в вопросах финансового и банковского регулирования. Появится более тесное ориентирование в налоговой сфере. И еще болезненный вопрос – взаимоотношения внутри ЕС, в том числе соблюдение правил и процедур. … Конечно же, голосования, принципы принятия решений. Если Франция с Германией, допустим, будут продвигать идею, что достаточно большинства для утверждения какого-то решения, то такие страны как Польша и Венгрия будут очень твердо придерживаться позиции, чтобы сохранялся консенсус", – прогнозирует эксперт.

    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Рябцев: ЕС может ввести санкции против Украины

    Украина – вновь "важный союзник", но не член ЕС

    При этом во внешней политике могут быть очерчены только общие принципы взаимоотношений, говорит Воля. Возможно, это будет касаться общих моментов построения отношений с почти всем окружающим пограничьем Евросоюза. 

    "Что касается Украины, я не думаю, что эту строчку будут отдельно прописывать. В общем, в контексте политики возможного расширения может быть упомянута Украина, но так, как сейчас мы видим с Балканами. Евросоюз нацелен на то, чтобы как можно быстрее в разумной временной перспективе включить Балканские государства в ЕС, чтобы таким образом уменьшить их возможности для конфликтов между собой", – подчеркнул политолог, добавив, что Украина может быть упомянута, но чисто теоретически.

    В целом, по мнению эксперт, работа в ЕС сосредоточится на блоке внутренних взаимоотношений и степени интеграции, на поиске компромиссов, в чем и как можно пойти на более тесную интеграцию, а также в оборонной сфере. 

    "Поддержка Украины может быть теоретически упомянута в порядке перечисления – не как члена Евросоюза, а как важного союзника", – резюмировал Владимир Воля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Заседание СБ ООН
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна