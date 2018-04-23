Есть ли место Украине в "обновляемой Европе"? Мнение эксперта

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Германия и Франция намерены до июня принять важные центральные решения относительно реформирования Европы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени", – сказала Меркель.

Сосредоточатся на внутренней политике

Найдется ли Украине место в "новой Европе"? На этот вопрос в комментарии РИА Новости Украина ответил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По его словам, речь будет идти исключительно о внутренних реформах в Евросоюзе.

"Потому что там слишком большой комплекс проблемных моментов, которые даже без внешней политики, без внешнеполитического блока будет непросто реализовать", – говорит Воля.

Он полагает, что если внешнеполитический блок и будет обсуждаться, скорее всего, в очень общем контексте.

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"А то, что Макрон и Меркель предложат – это будут только проекты, видение. В каком окончательном варианте они будут – пока сказать нельзя. Можно лишь говорить, что будет более тесная степень интеграция в вопросах финансового и банковского регулирования. Появится более тесное ориентирование в налоговой сфере. И еще болезненный вопрос – взаимоотношения внутри ЕС, в том числе соблюдение правил и процедур. … Конечно же, голосования, принципы принятия решений. Если Франция с Германией, допустим, будут продвигать идею, что достаточно большинства для утверждения какого-то решения, то такие страны как Польша и Венгрия будут очень твердо придерживаться позиции, чтобы сохранялся консенсус", – прогнозирует эксперт.

Украина – вновь "важный союзник", но не член ЕС

При этом во внешней политике могут быть очерчены только общие принципы взаимоотношений, говорит Воля. Возможно, это будет касаться общих моментов построения отношений с почти всем окружающим пограничьем Евросоюза.

"Что касается Украины, я не думаю, что эту строчку будут отдельно прописывать. В общем, в контексте политики возможного расширения может быть упомянута Украина, но так, как сейчас мы видим с Балканами. Евросоюз нацелен на то, чтобы как можно быстрее в разумной временной перспективе включить Балканские государства в ЕС, чтобы таким образом уменьшить их возможности для конфликтов между собой", – подчеркнул политолог, добавив, что Украина может быть упомянута, но чисто теоретически.

В целом, по мнению эксперт, работа в ЕС сосредоточится на блоке внутренних взаимоотношений и степени интеграции, на поиске компромиссов, в чем и как можно пойти на более тесную интеграцию, а также в оборонной сфере.

"Поддержка Украины может быть теоретически упомянута в порядке перечисления – не как члена Евросоюза, а как важного союзника", – резюмировал Владимир Воля.