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    В Евросоюзе устали от проблем Украины - спикер парламента Молдавии

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    Европа открывает для украинцев свои границы (759)

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    По словам спикера парламента Молдавии Андриана Канду, сегодня в ЕС нет "того энтузиазма и открытости, как это было пять или десять лет назад".
    Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Европейский союз в последнее время охладел в своем отношении к Кишиневу и Киеву, заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью румынской газете Libertatea.

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    "Не могу сказать, что я разочарован, но в некоторой степени недоволен тем, что ЕС немного устал от процессов в некоторых государствах и в определенном европейском и глобальном контексте. В частности, в некоторых канцеляриях, устали от проблем Украины, они устали от внутренних проблем, с которыми сталкиваются в самом ЕС, начиная с миграции, проблем безопасности, финансовых и банковских кризисов", – пояснил политик.

    По словам Канду, сегодня в ЕС нет "того энтузиазма и открытости, как это было пять или десять лет назад".

    Ранее европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал жесткое заявление в связи с провалом в исполнении властью собственных обещаний.

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