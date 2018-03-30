В Евросоюзе устали от проблем Украины - спикер парламента Молдавии

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Европейский союз в последнее время охладел в своем отношении к Кишиневу и Киеву, заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью румынской газете Libertatea.

"Не могу сказать, что я разочарован, но в некоторой степени недоволен тем, что ЕС немного устал от процессов в некоторых государствах и в определенном европейском и глобальном контексте. В частности, в некоторых канцеляриях, устали от проблем Украины, они устали от внутренних проблем, с которыми сталкиваются в самом ЕС, начиная с миграции, проблем безопасности, финансовых и банковских кризисов", – пояснил политик.

По словам Канду, сегодня в ЕС нет "того энтузиазма и открытости, как это было пять или десять лет назад".

Ранее европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал жесткое заявление в связи с провалом в исполнении властью собственных обещаний.