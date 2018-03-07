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    Украина получит от Евросоюза 17 млн евро на науку

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    В рамках программы ЕС "Горизонт 2020" 83 украинские организации получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. 

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    REUTERS Dado Ruvic
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    Украина получит 17,23 млн евро от Евросоюза в рамках программы "Горизонт 2020" на реализацию научных и инновационных проектов, рассказала главный агент литовского Агентства по вопросам науки, инноваций и технологий (МИТА) Виктория Бражунайте, пишет РБК-Украина.

    "В рамках программы ЕС "Горизонт 2020" 83 украинские организации получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов. В общем, 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро", — рассказала она.

    По ее словам, среди таких организаций — учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора.

    Она также отметила, что потенциал Украины значительно больше, для его реализациинеобходимо продолжать реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества научных и производственных учреждений с партнерами в ЕС, а также другими участниками программы Горизонт 2020.

    Как сообщалось ранее, Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

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