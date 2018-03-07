Украина получит от Евросоюза 17 млн евро на науку

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина.РБК-Украина.
"В рамках программы ЕС "Горизонт 2020" 83 украинские организации получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов. В общем, 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро", — рассказала она.
По ее словам, среди таких организаций — учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора.
Она также отметила, что потенциал Украины значительно больше, для его реализациинеобходимо продолжать реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества научных и производственных учреждений с партнерами в ЕС, а также другими участниками программы Горизонт 2020.
Как сообщалось ранее, Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.