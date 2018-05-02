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    Украинский дипломат раскритиковал "визовую" инициативу ЕС

    (обновлено: )20712
    Украинский дипломат Богдан Яременко считает, что намерение ввести спецразрешение для въезда туристов в ЕС по безвизу можно рассматривать как "преграду" и "небольшую формальность".
    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Специальное разрешение для въезда туристов по безвизу, которое намерены ввести в Евросоюзе, не вписывается в концепцию безвизового режима, заявил в комментарии InfoResist украинский дипломат Богдан Яременко.

    Безвизовый режим Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: и безвизовый режим с ЕС превратился в визовый

    По его словам, подобные меры ЕС можно расценивать по-разному, однако они не облегчат путешествия туристам.

    "Это можно рассматривать как преграду, а можно как небольшую формальность. Это такой квази-визовый режим, это абсолютно понятно. Это как-то не вписывается в концепцию безвиза. ЕС реагирует фактически на внешние угрозы и да, мы попадаем в разряд тех, кто на себе почувствует это", — сообщил депутат.

    Ранее на официальном сайте ЕС появилась информация о том, что туристов хотят обязать оформлять специальное разрешение для въезда по безвизу, оно обойдется в 7 евро.

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