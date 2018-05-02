Украинский дипломат раскритиковал "визовую" инициативу ЕС

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Специальное разрешение для въезда туристов по безвизу, которое намерены ввести в Евросоюзе, не вписывается в концепцию безвизового режима, заявил в комментарии InfoResist украинский дипломат Богдан Яременко.

По его словам, подобные меры ЕС можно расценивать по-разному, однако они не облегчат путешествия туристам.

"Это можно рассматривать как преграду, а можно как небольшую формальность. Это такой квази-визовый режим, это абсолютно понятно. Это как-то не вписывается в концепцию безвиза. ЕС реагирует фактически на внешние угрозы и да, мы попадаем в разряд тех, кто на себе почувствует это", — сообщил депутат.

Ранее на официальном сайте ЕС появилась информация о том, что туристов хотят обязать оформлять специальное разрешение для въезда по безвизу, оно обойдется в 7 евро.