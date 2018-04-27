Виляния украинских политиков открыто раздражают ЕС - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Европейском парламенте готовят доклад о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Докладчик по политической части документа немецкий депутат Михаэль Галер отметил, что главный фокус этого доклада будет сосредоточен на том, в каком сейчас состоянии сотрудничество Украины и Евросоюза. По его словам, исследователи обязательно учтут тот факт, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Но евродепутат добавил, что в докладе будут вопросы, которые в Европарламенте хотели бы увидеть выполненными. Например, необходимость создания антикоррупционного суда, проблема электронного декларирования для представителей гражданского общества.

Ожидается, что доклад будет готов уже в ближайшие недели.

Подробнее об этом в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эксперт аналитического центра "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які попередні висновки щодо дії угоди про Асоціацію між Україною та ЄС можна вже зробити?

— Можна зробити висновок, що угода про Асоціацію між Україною та ЄС дає свої плоди. Ми відзначаємо зростання експорту між Україною та ЄС, ми відзначаємо значні досягнення в різних сферах – в енергетиці, в сільському господарстві, також можемо сказати і про політичну частину, але там є певні нюанси, на які неодноразово наголошували в парламентському комітеті Асоціації ЄС-Україна. І саме ці питання, які стосуються створення незалежного антикорупційного суду в Україні. І також це є дуже важливим – відміна електронного декларування для громадських активістів, зокрема з антикорупційного сектору в Україні

Чи відчувають пересічні українці переваги асоціації, як думаєте?

— Я думаю, що поступово це буде відчуватися, хоча, звичайно, легше описати це в цифрах, легше показати, скажімо, якийсь звіт, графік, ніж дуже просто, на простих словах, пояснити, які ж переваги дає, тому що це є питання економіки України, зростання економіки відбувається доволі повільно, поступово, хоча воно є, його помічають українці, і звичайно, це впливає на наше життя, просто не так різко, як би ми цього, можливо, хотіли.

Чи обов'язково мати статус асоційованого членства перед тим, як отримати статус кандидата на вступ до ЄС?

— Я би сказала, що такого статусу, як асоційованого члена, в принципі немає в ЄС, є рівень угоди про Асоціацію і, наприклад, наші сусіди, Польща, також в свій час мали угоду про Асоціацію, це був дуже значний крок у європейській інтеграції, і після повного виконання угоди про Асоціацію, вони далі вели свій євроінтеграційний діалог. Я думаю, що нашим завданням зараз все ж таки має бути повне виконання угоди. Структури, які моніторять виконання угоди, засвідчують, що прогрес є, але необхідно більше активізувати зусилля нашим представникам уряду, парламенту. Часто угоди про асоціацію не є в такому великому пріоритеті, хоча для цього є всі підстави, тож зараз є дуже важливим це завдання – виконання угоди про Асоціацію, і воно може затягнутися і на роки, я би сказала, може на наступні 5, 7, 8 років.

І це буде відмовкою для того, щоб не розглядати питання вступу України до ЄС?

— Я би не сказала, що це буде питання відмовкою, я думаю, що тут йде мова саме про якісне виконання того, що у нас є. У нас конкретний порядок денний в більшості сфер життя – це економіка, це торгівельні відносини, це політична частина, тобто купа завдань, які перед нами стоять, і поки ми не виконаємо їх, складно говорити про подальшу євроінтеграцію. Тобто у нас зараз є дуже багато перспективних завдань, цілей, і варто зосередитись на них.

Якщо співпраця в межах Асоціації кимось зі сторін буде визнана незадовільною, то які це може мати наслідки?

— Я думаю, що це для нас така складнодопустима ситуація, незадовільне виконання угоди про Асоціацію, це дійсно може вести за собою, спочатку, як ми навіть зараз бачимо, як було з антикорупційним судом, з декларуванням громадських активістів, це спочатку викликає такі заяви офіційні на дипломатичному рівні, та ми бачимо, як заяви міняють свій відтінок, тобто спочатку це такі доволі дружні заяви, потім вони стають все більш такими серйозними, навіть на дипломатичній мові читається, що ми викликаємо певне роздратування, і звичайно, це може призвести до замороження наших євроінтеграційних сподівань. Тому, я думаю, що отакі питання, на яких наголошують зараз в парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна, зокрема питання незалежного антикорупційного суду, це питання, які ми маємо вирішувати в найближчий час, незважаючи на вибори, які нас чекають, незважаючи на рейтинги політичних партій і т.д.

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А чи має можливість Євросоюз у одноосібному порядку розірвати цю угоду, чи передбачено таку можливість?

— Я думаю, що це є питання все ж таки консенсусу всіх країн ЄС. І, так як угода про Асоціацію приймалася всіма країнами ЄС через ряд дуже таких важливих і впливових інституцій ЄС – ради ЄС, Європейського парламенту, то, я думаю, що все ж таки думка однієї країни, вона завжди урівноважується думками інших. Хоча можуть бути, звичайно, такі виклики, які можуть впливати на думки окремих країн, і вони можуть бути доволі впливовими серед інших. Я для прикладу можу сказати не про відмову в угодах про асоціацію, а про те як бувають, наприклад, такі ситуації, як у нас були з Нідерландами з ратифікацією угоди про Асоціацію, коли через референдум в одній країні була заморожена ратифікація для нас на певний час. Тобто окремі країни-члени, вони можуть впливати на весь процес, але незважаючи на це, коли є спільне бачення ЄС, що ця угода має бути виконана як з боку України, так і з боку ЄС, тоді звичайно, навіть коли є у одної чи двох країн сумніви, то вони поступово приходять до спільної думки, що це все ж є важливим.

А якщо помріяти, то коли Україна реально могла би отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а потім і стати членом євроспільноти, як думаєте?

— Я дуже хотіла би бути реалістичною в цьому. Нам хотілося б мріяти про те, що десь за років 5-8 ми зможемо хоча б подумати про те, що ми можемо подавати вже заявку на членство, тобто це може бути тільки такий, знаєте, процес збирання подавання на заявку. Хоча, звичайно, це має бути у нас такою метою, до якої ми прагнемо. Тобто не треба казати, що все настільки песимістично чи ще щось, так, у нас доволі такий складний шлях, у нас доволі велика країна, і у нас дуже багато внутрішніх проблем, у нас є війна, і звичайно всі ці фактори нас трошки гальмують в цьому процесі, тому я би хотіла звичайно, щоб це було ближче, чим 5, 8, 10 років, хоча інші колеги-експерти вважають, що це питання десятирічь.

К слову, политолог Николай Давидюк считает, что депутаты Рады продолжат отыгрываться на антикоррупционных активистах, не отменяя их обязательство подавать декларации о доходах, пока давление Европейского союза на Украину не станет критическим.