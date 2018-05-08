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    В мире

    Постпреды ЕС готовы рассмотреть меры из-за "подрыва суверенитета" Украины

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    Соответствующий пункт повестки совещания постпредов ЕС называется "Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки".
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Комитет постоянных представителей стран ЕС может рассмотреть на встрече 8 мая вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за подрыва территориальной целостности Украины. Соответствующая информация содержится в предварительной повестке совещания.

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    В понедельник, 7 мая, перед намеченной на вторник встречей были опубликованы связанные с ней документы.

    "Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки", — говорится в 46-м пункте предварительной повестки.

    Комитет постпредов стран ЕС является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения на нем не принимаются.

    Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что страны ЕС могут расширить санкционный список в связи с проведением выборов в Крыму. Комментируя эти сообщения, источник в структурах ЕС ранее заявил РИА Новости, что не станет "спекулировать" по каким-либо решениям Совета ЕС. По его словам, "любое решение, когда речь идет о санкциях, должно быть принято всеми 28 государствами-членами ЕС единогласно".

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    Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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