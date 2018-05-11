Меркель обсудила с Путиным встречу с Порошенко и миссию ООН в Донбассе

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента РФ Владимира Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко", — говорится в сообщении.

Путин и Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису в Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщили в Кремле.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Лидеры условились активизировать работу в "нормандском формате".

Президент Украины 9 и 10 мая находился в немецком Ахене, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Напомним, в Германии Порошенко, Меркель и Макрон обсудили включение пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в Минские соглашения.