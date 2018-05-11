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    Меркель обсудила с Путиным встречу с Порошенко и миссию ООН в Донбассе

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (541)

    (обновлено: )49430
    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису в Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля.
    Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в Сочи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента РФ Владимира Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

    Трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Порошенко в Германии, итоги визита

    "Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко", — говорится в сообщении.

    Путин и Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису в Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщили в Кремле.

    "При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.

    Лидеры условились активизировать работу в "нормандском формате".

    Президент Украины 9 и 10 мая находился в немецком Ахене, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Напомним, в Германии Порошенко, Меркель и Макрон обсудили включение пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в Минские соглашения.

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