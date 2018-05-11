ЕС потребовал от Киева ускорить приватизацию госпредприятий

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине должен быть ускорен.

Он напомнил, что закон о приватизации был принят Верховной Радой.

"И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это, очевидно, необходимо ускорить", — цитирует Мингарелли агентство УНИАН.

При этом представитель ЕС отметил, что в Евросоюзе рассматривают как "очень важную" земельную реформу в Украине.

Проведение масштабной приватизации является одним из требований международных кредиторов Украины. Верховная Рада в январе приняла закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". В мае правительственный комитет утвердил перечень из 26 крупных государственных предприятий для приватизации в 2018 году. В него вошли, в частности, Одесский припортовый завод, крупнейшее машиностроительное предприятие Украины "Азовмаш", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики компании "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и ряд других предприятий.