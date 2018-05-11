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    Экономика

    ЕС потребовал от Киева ускорить приватизацию госпредприятий

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    Новая волна приватизации в Украине (167)

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    По словам Хьюга Мингарелли, Украине необходимо ускорить процесс приватизации государственных предприятий. При этом он добавил, что в ЕС рассматривают как "очень важную" земельную реформу в Украине.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине должен быть ускорен.

    Он напомнил, что закон о приватизации был принят Верховной Радой.

    "И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это, очевидно, необходимо ускорить", — цитирует Мингарелли агентство УНИАН.

    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Приватизация по-украински: обобрать до нитки и выставить за бесценок

    При этом представитель ЕС отметил, что в Евросоюзе рассматривают как "очень важную" земельную реформу в Украине.

    Проведение масштабной приватизации является одним из требований международных кредиторов Украины. Верховная Рада в январе приняла закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". В мае правительственный комитет утвердил перечень из 26 крупных государственных предприятий для приватизации в 2018 году. В него вошли, в частности, Одесский припортовый завод, крупнейшее машиностроительное предприятие Украины "Азовмаш", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики компании "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и ряд других предприятий.

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