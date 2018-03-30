наверх
30.03.201816:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Госбюджет за счет приватизации пополнился на 3,3 млрд грн

    (обновлено: )2801
    Из 5,36 млрд гривен 3,38 млрд гривен составили поступления от приватизации госимущества, которые стали крупнейшими за последние 5 лет.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Оdessamedia.net
    Закон о приватизации: в Украине не будет и пахнуть иностранным инвестором
    Глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, что в прошлом году фонд перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд гривен. Об этом он написал у себя в Facebook.

    По его словам, из этой суммы 3,38 млрд гривен составили поступления от приватизации госимущества, которые стали крупнейшими за последние 5 лет.

    Он также сообщил, что 1,06 млрд гривен был получен от сдачи в аренду объектов госсобственности.

    Также перечислено дивидендов и части чистой прибыли в сумме 0,93 млрд гривен.

    Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Катар встретился с исполнительным директором Qatar Investment Authority шейхом Абдуллой бин Мухаммедом бин Саудом Аль Тани. Порошенко пригласил инвесторов из Катара приватизировать имущество Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Дмитрий Раимов
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Арест Савченко: следствие, суд
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?