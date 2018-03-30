Госбюджет за счет приватизации пополнился на 3,3 млрд грн

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.Facebook.
По его словам, из этой суммы 3,38 млрд гривен составили поступления от приватизации госимущества, которые стали крупнейшими за последние 5 лет.
Он также сообщил, что 1,06 млрд гривен был получен от сдачи в аренду объектов госсобственности.
Также перечислено дивидендов и части чистой прибыли в сумме 0,93 млрд гривен.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Катар встретился с исполнительным директором Qatar Investment Authority шейхом Абдуллой бин Мухаммедом бин Саудом Аль Тани. Порошенко пригласил инвесторов из Катара приватизировать имущество Украины.