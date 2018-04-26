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    Аналитика и комментарии

    Хроника 25 апреля: ультиматум Венгрии, штурм Кабмина, землетрясение в Одессе

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    Накануне в Одессе произошло землетрясение, МОЗ Украины утвердили тарифы на медпомощь, а суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета. Помимо этого РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле.
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 25 апреля, Венгрия выдвинула ультиматум Украине, суд обязал возбудить еще одно дело против президента Порошенко, а военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин. Также вчера были названы точные время и место встречи лидеров Южной Кореи и КНДР. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Венгрия выдвинула ультиматум Украине

    Петр Порошенко показал испытания ракеты Ольха
    Facebook Петра Порошенко
    Порошенко испытал и запустил в производство ракету "Ольха"

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше выступать против вступления Украины в НАТО, несмотря на внешнее давление. "Венгрия продолжит препятствовать процессу вступления Украины в НАТО, накладывая вето до тех пор, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств", — сказал Сиярто. По словам министра, Будапешт не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов". 

    Читайте также: Die Welt: Онищенко о коррупции Порошенко. Откровенно

    В Украине утвердили тарифы на медпомощь

    Кабмин утвердил тарифы на предоставление медицинской помощи. За одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год. Правительство утвердило корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет — 2,2 ставки (814 грн). 

    Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета

    Суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула". 

    Cуд обязал возбудить еще одно дело против Порошенко 

    Акция активистов партии Рух Новых Сил под Администрацией Президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Продам страну. Дорого". На Банковой масштабный митинг за импичмент Порошенко

    Адвокат, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов. По словам адвоката, по его заявлениям против президента ранее суды уже обязали правоохранителей провести ряд расследований. 

    В Одессе произошло землетрясение

    В нескольких районах Одессы в среду произошло землетрясение, также жители города Черноморска ощутили довольно сильные толчки, сообщает "Инфопорт".  "По ощущениям, вероятнее всего, землетрясение было — 3 балла. Сработали сигнализации автомобилей", — пишет издание. По данным СМИ, существует предположение, что это — отголоски землетрясения, которое случилось в   Новороссийске этим утром. 

    ВСУ вошли в десятку самых сильных европейских армий

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли в десятку сильнейших армий Европы и занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО, сообщил президент Петр Порошенко. "ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран — не членов НАТО. Гордимся нашими военными!" — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter. 

    Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин

    Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин
    канал Вячеслава Жайворонка в youtube
    Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин

    Представители объединения пенсионеров ВСУ и МВД "Силовик" в среду предприняли попытку штурма здания Кабинета министров Украины в Киеве, проводя там акцию против принятия нового закона о пенсионном обеспечении и сокращения пенсий для военных. До этого афганцы и ветераны-силовики перекрыли транспортное движение на улице Грушевского. Напомним, это уже не первая попытка ветеранов штурмовать здание Кабмина. В прошлый раз многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих. 

    Скандал с Гитлером во Львове: депутата уволили

    Во Львове депутата горсовета Марьяну Батюк уволили с работы в школе за поздравление в соцсети Facebook Адольфа Гитлера с днем рождения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Львовского горсовета. Ранее во Львове разгорелся образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем  ​​рождения Адольфа Гитлера. 

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    В Армении распалась правящая коалиция

    Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила в среду о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне массовых протестов. "Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении", — говорится в заявлении верховного органа Дашнакцутюн. У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. 

    РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле

    РФ обвинила США в рейдерском захвате резиденции генконсула в Сиэтле. Видео
    Россия Сегодня
    РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение властей США на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле "рейдерским захватом". Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах. 

    Названы точные время и место встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу в 9.30 (03.30 по Киеву) перед началом третьего межкорейского саммита, сообщил глава президентской администрации Лим Чжон Сок. Он уточнил, что два лидера встретятся в зоне совместной охраны Пханмунджом. Начало самой встречи запланировано на 10.30 (04.30 по Киеву) в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны. 

    Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК. В этот же день жители многих стран празднуют День дочери. Также 25 апреля — Международный день секретаря, Всемирный день пингвинов и Всемирный день борьбы против малярии.

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