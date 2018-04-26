Хроника 25 апреля: ультиматум Венгрии, штурм Кабмина, землетрясение в Одессе

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 25 апреля, Венгрия выдвинула ультиматум Украине, суд обязал возбудить еще одно дело против президента Порошенко, а военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин. Также вчера были названы точные время и место встречи лидеров Южной Кореи и КНДР. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Венгрия выдвинула ультиматум Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше выступать против вступления Украины в НАТО, несмотря на внешнее давление. "Венгрия продолжит препятствовать процессу вступления Украины в НАТО, накладывая вето до тех пор, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств", — сказал Сиярто. По словам министра, Будапешт не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов".

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В Украине утвердили тарифы на медпомощь

Кабмин утвердил тарифы на предоставление медицинской помощи. За одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год. Правительство утвердило корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет — 2,2 ставки (814 грн).

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета

Суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула".

Cуд обязал возбудить еще одно дело против Порошенко

Адвокат, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов. По словам адвоката, по его заявлениям против президента ранее суды уже обязали правоохранителей провести ряд расследований.

В Одессе произошло землетрясение

В нескольких районах Одессы в среду произошло землетрясение, также жители города Черноморска ощутили довольно сильные толчки, сообщает "Инфопорт". "По ощущениям, вероятнее всего, землетрясение было — 3 балла. Сработали сигнализации автомобилей", — пишет издание. По данным СМИ, существует предположение, что это — отголоски землетрясения, которое случилось в Новороссийске этим утром.

ВСУ вошли в десятку самых сильных европейских армий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли в десятку сильнейших армий Европы и занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО, сообщил президент Петр Порошенко. "ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран — не членов НАТО. Гордимся нашими военными!" — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин

Представители объединения пенсионеров ВСУ и МВД "Силовик" в среду предприняли попытку штурма здания Кабинета министров Украины в Киеве, проводя там акцию против принятия нового закона о пенсионном обеспечении и сокращения пенсий для военных. До этого афганцы и ветераны-силовики перекрыли транспортное движение на улице Грушевского. Напомним, это уже не первая попытка ветеранов штурмовать здание Кабмина. В прошлый раз многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих.

Скандал с Гитлером во Львове: депутата уволили

Во Львове депутата горсовета Марьяну Батюк уволили с работы в школе за поздравление в соцсети Facebook Адольфа Гитлера с днем рождения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Львовского горсовета. Ранее во Львове разгорелся образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем ​​рождения Адольфа Гитлера.

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В Армении распалась правящая коалиция

Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила в среду о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне массовых протестов. "Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении", — говорится в заявлении верховного органа Дашнакцутюн. У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов.

РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение властей США на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле "рейдерским захватом". Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах.

Названы точные время и место встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу в 9.30 (03.30 по Киеву) перед началом третьего межкорейского саммита, сообщил глава президентской администрации Лим Чжон Сок. Он уточнил, что два лидера встретятся в зоне совместной охраны Пханмунджом. Начало самой встречи запланировано на 10.30 (04.30 по Киеву) в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны.

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК. В этот же день жители многих стран празднуют День дочери. Также 25 апреля — Международный день секретаря, Всемирный день пингвинов и Всемирный день борьбы против малярии.