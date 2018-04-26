Бывший чешский следователь задержан в Украине по делу о прослушке - СМИ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Бывший старший следователь Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людек Вокал задержан в Украине за незаконное использование технических средств. Об этом заявила спикер чешского Министерства иностранных дел Ирена Валентова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сeskenoviny.

"Чешское посольство в Киеве решает консульский случай одного арестованного чеха, который был задержан в понедельник вечером. С заинтересованными лицами и его семьей мы в контакте", — сказала Валентова.

Арест связан с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности, которую он не прекратил даже после своего преследования в Чешской республике.

Вокала подозревают в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы предоставлял информацию. Также его подозревают в передаче информации другим фигурантам уголовных дел.

По данным чешских СМИ, вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы арестовали также чешского дипломата, которого отпустили, однако, вскоре отпустили.

Накануне сообщалось, что заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников городского совета задержали на получении части взятки в размере $17 000.