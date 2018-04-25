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    В Одессе произошло землетрясение - СМИ

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    Жители центра Одессы, находящиеся в районе парка Шевченко, отметили, что подземные точки были такой силы, что дрожали стены. Также одесситы рассказывают, что "трясло" в районе Большого Фонтана.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Boris Grdanoski

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В нескольких районах Одессы в среду произошло землетрясение, также жители города Черноморска ощутили довольно сильные толчки, сообщает "Инфопорт".

    Землетрясение на Тайване
    twitter.com/DailyMirror
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    "По ощущениям, вероятнее всего, землетрясение было — 3 балла. Сработали сигнализации автомобилей", — пишет издание.

    По данным СМИ, существует предположение, что это — отголоски землетрясения, которое случилось в   Новороссийске этим утром.

    "Скорее, где-то в Черном море был толчок и побережье его ощутило", — написал Антон Чадский в соцсети Facebook

    Жители центра города, находящиеся в районе парка Шевченко, отметили, что подземные точки были такой силы, что дрожали стены. Также одесситы рассказывают, что "трясло" в районе Большого Фонтана.

    Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения в провинции Адыяман на юго-востоке Турции возросло до 39.

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