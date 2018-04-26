Украинских ученых будут лишать звания за плагиат

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. За нарушение академической добродетели, то есть правил, которыми должны руководствоваться участники образовательного процесса, ученым не только будут отказывать в присвоении ученого звания, но и лишать его, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в среду, 25 апреля, на заседании правительства.

Читайте также: Первый класс — не для всех. Скандальная жеребьевка от Минобразования

Кроме того, Минобразования может отменить решение ученого совета и отказать в выдаче государственного документа о присвоении ученого звания в случае, если ученый нарушил действующее законодательство по вопросам присвоения ученых званий.

Отныне за нарушение академической добродетели аттестационная коллегия министерства может лишить человека ученого звания.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вновь восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медуниверситета им.А.А. Богомольца.