Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин

Представители объединения пенсионеров ВСУ и МВД "Силовик" в четверг предприняли попытку штурма здания Кабинета министров Украины в Киеве, проводя там акцию против принятия нового закона о пенсионном обеспечении и сокращения пенсий для военных. Об этом сообщает "Обозреватель".

До этого афганцы и ветераны-силовики перекрыли транспортное движение на улице Грушевского.

Утром около 9:00 они митинговали под Минздравом Украины в Мариинском парке, требуя восстановления социальных льгот и недопущения ухудшения медицинского обеспечения. Затем митингующие переместились под Кабмин, где их собралось около 1 тысячи человек.

Позже последовали призывы к штурму Кабмина, после чего началась давка. Однако правоохранителям удалось сдержать напор протестующих. Когда толпа немного утихомирилась представители митингующих отправилась к Кабмину на переговоры.

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