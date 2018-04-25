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    Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин

    (обновлено: )74261
    Представители объединения пенсионеров ВСУ и МВД "Силовик" в четверг предприняли попытку штурма здания Кабинета министров Украины в Киеве, проводя там акцию протеста.
    канал Вячеслава Жайворонка в youtube

    Представители объединения пенсионеров ВСУ и МВД "Силовик" в четверг предприняли попытку штурма здания Кабинета министров Украины в Киеве, проводя там акцию против принятия нового закона о пенсионном обеспечении и сокращения пенсий для военных. Об этом сообщает "Обозреватель".

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    До этого афганцы и ветераны-силовики перекрыли транспортное движение на улице Грушевского.

    Утром около 9:00 они митинговали под Минздравом Украины в Мариинском парке, требуя восстановления социальных льгот и недопущения ухудшения медицинского обеспечения. Затем митингующие переместились под Кабмин, где их собралось около 1 тысячи человек.

    Позже последовали призывы к штурму Кабмина, после чего началась давка. Однако правоохранителям удалось сдержать напор протестующих. Когда толпа немного утихомирилась представители митингующих отправилась к Кабмину на переговоры.

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