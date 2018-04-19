наверх
19.04.201812:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Вертолет, стрельба и штурм. Кадры спецоперации под Винницей

    (обновлено: )60303
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua
    Спецоперация в винницкой области: полиция пошла на штурм дома
    vn.npu.gov.ua

    Рекомендуем

    Акция протеста оппозиции в ЕреванеПолиция против оппозиции. Задержания и стычки в центре Еревана11:47 19.04.2018
    Жгучая красавица никого не стесняется: новая Instagram-звезда10:50 19.04.2018
    На месте драки в троллейбусе в Киеве, 18 апреля 2018Драка, переросшая в поножовщину в Киеве: кадры с места ЧП23:42 18.04.2018
    Песчаная буря в ИранеПесчаный апокалипсис накрыл Иран15:35 18.04.2018
    Забавный ежик-путешественник стал звездой интернета12:33 18.04.2018
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливоБунт автомобилистов. Кабмин пикетируют против повышения цен на бензин12:07 18.04.2018
    Четверо детей и уже бабушка. Эффектная зрелая блондинка вышла в финал конкурса красоты10:44 18.04.2018
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом РогеМолебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге06:14 18.04.2018
    Акция протеста в ЕреванеКак проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении15:15 17.04.2018
    Все фотоленты

    Cпецназовцы в среду задержали мужчину, который открыл стрельбу по правоохранителям, прибывшим по вызову его супруги. Инцидент произошел в селе Вербка Винницкой области.

    Взрыв гранаты в парке Киото
    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
    Украина криминальная: взрывы и загадочные самоубийства СБУшников

    "Выяснилось, что в доме в состоянии алкогольного опьянения муж заявительницы угрожает ей ружьем. Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских — он открыл стрельбу в сторону полицейских. В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу", — говорится в сообщении.

    По данным правоохранителей, 50-летний мужчина забаррикадировался в доме и отказался выходить, после чего был проведен штурм здания, он задержан.

    Во время проведения обыска в домовладении злоумышленника полицейские изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор. Изъятое отправлено на экспертизу. Продолжается следствие.

    Судя по фото, в спецоперации был задействован вертолет.

    Ссылки по теме:
    Теги: