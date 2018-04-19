Вертолет, стрельба и штурм. Кадры спецоперации под Винницей

Cпецназовцы в среду задержали мужчину, который открыл стрельбу по правоохранителям, прибывшим по вызову его супруги. Инцидент произошел в селе Вербка Винницкой области.

"Выяснилось, что в доме в состоянии алкогольного опьянения муж заявительницы угрожает ей ружьем. Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских — он открыл стрельбу в сторону полицейских. В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 50-летний мужчина забаррикадировался в доме и отказался выходить, после чего был проведен штурм здания, он задержан.

Во время проведения обыска в домовладении злоумышленника полицейские изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор. Изъятое отправлено на экспертизу. Продолжается следствие.

Судя по фото, в спецоперации был задействован вертолет.