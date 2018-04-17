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    В Одессе майора полиции посадили на 6 лет за взяточничество

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    Правоохранители задержали старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции во время получения первой части взятки в размере тысячи долларов.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Одессе по материалам СБУ к шести годам лишения свободы приговорен следователь полиции.

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    "По материалам Службы безопасности Украины осужден старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции, уличенный на взятке. Оперативники спецслужбы задокументировали, что майор полиции вымогал у местного жителя шесть с половиной тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за совершение ДТП", — сообщает СБУ.

    Правоохранители задержали злоумышленника во время получения первой части взятки в размере тысячи долларов.

    Киевский райсуд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденного также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

    Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.

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