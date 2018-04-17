В Одессе майора полиции посадили на 6 лет за взяточничество

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Одессе по материалам СБУ к шести годам лишения свободы приговорен следователь полиции.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции, уличенный на взятке. Оперативники спецслужбы задокументировали, что майор полиции вымогал у местного жителя шесть с половиной тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за совершение ДТП", — сообщает СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения первой части взятки в размере тысячи долларов.

Киевский райсуд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденного также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.