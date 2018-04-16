В Киеве штурмовали общежитие переселенцев, есть пострадавшие

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на улице Обуховской в столице, в результате которого пострадали два человека, начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как уточняется, между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

ГУНП в Киеве В Киеве штурмовали общежитие переселенцев

"По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в доме на улице Обуховской слышны выстрелы. На вызов немедленно выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции", — говорится в сообщении.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

ГУНП в Киеве В Киеве штурмовали общежитие переселенцев

В то же время, как сообщил нардеп Игорь Луценко, дом, который СМИ связывают с бывшим и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова взяли штурмом вооруженные люди.

"Я сейчас на Обуховской, 60, где живут переселенцы и участники боевых действий. Сегодня утром дом взяли штурмом титушки, применили огнестрельное оружие. Дом вместе с переселенцами государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный метр. Сейчас новый владелец туда заходит такими методами", — написал он в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров при попытке захвата сельскохозяйственного предприятия.