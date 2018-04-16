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    Киев

    В Киеве штурмовали общежитие переселенцев, есть пострадавшие

    (обновлено: )12913
    Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.
    В Киеве штурмовали общежитие переселенцев
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на улице Обуховской в столице, в результате которого пострадали два человека, начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

    Как уточняется, между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

    ГУНП в Киеве
    В Киеве штурмовали общежитие переселенцев

    "По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в доме на улице Обуховской слышны выстрелы. На вызов немедленно выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции", — говорится в сообщении.

    Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

    Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    ГУНП в Киеве
    В Киеве штурмовали общежитие переселенцев

    В то же время, как сообщил нардеп Игорь Луценко, дом, который СМИ связывают с бывшим и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова взяли штурмом вооруженные люди.

    "Я сейчас на Обуховской, 60, где живут переселенцы и участники боевых действий. Сегодня утром дом взяли штурмом титушки, применили огнестрельное оружие. Дом вместе с переселенцами государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный метр. Сейчас новый владелец туда заходит такими методами", — написал он в своем Facebook.

    Ранее сообщалось, что в Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров при попытке захвата сельскохозяйственного предприятия.

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