Хроника 16 апреля: отложенные санкции, "Майдан" в Армении, штурм дома с переселенцами

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 16 апреля, поступило сообщение об обострение в АТО: ВСУ говорят о жертвах, ополченцы — об артобстреле Луганска, СБУ анонсировала антитеррористические учения в Одесской области, а в Киеве штурмовали общежитие переселенцев. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обострение в АТО: ВСУ сообщают о жертвах, ополченцы — об артобстреле Луганска

ВСУ заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб. Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "52 обстрела позиций вооруженных сил Украины". В свою очередь пресс-служба народной милиции ЛНР заявила, что силовики в ночь с понедельника на вторник открыли огонь по Луганску из арторудий калибром 152 миллиметра.

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В Киеве штурмовали общежитие переселенцев, есть пострадавшие

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на улице Обуховской в столице, в результате которого пострадали два человека, начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Как уточняется, между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

СБУ анонсировала антитеррористические учения в Одесской области

Служба безопасности Украины (СБУ) 17-20 апреля проведет антитеррористические учения на юге Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. "По данным ведомства, учения будет проводить антитеррористический центр при СБУ, в них будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

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В Раде завуалированно отложили отчет правительства

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики, который должен был рассмотреть отчет правительства в среду, 18 апреля, перенес заседание на два месяца, говорится на сайте комитета. Заседание перенесено из-за того, что глава комитета Андрей Иванчук по поручению спикера Верховной Рады Андрея Парубия поехал в Вашингтон на международную конференцию.

В Киеве задержали мужчину, который вымогал деньги у Супрун

Полиция в Киеве задержала мужчину, который угрожал и.о. министра охраны здоровья Ульяне Супрун, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев. "Несколько дней назад на горячую правительственную линию поступил звонок с угрозами в адрес министра здравоохранения и требованием денег. Только что полицейские Киева задержали 32-летнего вымогателя, которого не испугала даже высокая должность", — написал Князев на своей странице в Facebook.

В Украине запретили еще семь книг из России

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще семи книг из России, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. В частности, под запрет попали "Под грифом "Любой ценой" и "Радикальный удар" Альберта Байкалова, "Эксперимент "Украина". Недоразумение длиною в столетие" Виктора Зуева, "Исповедь российского добровольца" Юрия Горошко.

Сирийская авиабаза "Шайрат" в Хомсе подверглась ракетной атаке

ПВО Сирии отразили ракетную атаку на авиабазу "Шайрат", сбиты около 10 ракет на подлете к аэродрому, сообщил РИА Новости источник в армии САР. Сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты были выпущены Израилем, пишут СМИ. Комментария армии Израиля к настоящему моменту не поступало. Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.

Трамп отложил введение санкций против РФ из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, о которых в воскресенье заявила постпред США в ООН Никки Хейли, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. Представители администрации отметили, что "маловероятно, что Трамп одобрит какие-либо дополнительные санкции без основания со стороны России, которое может послужить поводом".

"Майдан" в Армении

Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. По данным Минздрава, после столкновений за медпомощью обратились 46 человек. В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.

В РФ начали блокировать доступ к Telegram

Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства. Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Украинка выиграла престижный конкурс красоты в США

25-летняя Яна Власюк из Нововолынска Волынской области стала победительницей конкурса красоты в США. Власюк победила в американском штате Пенсильвания в рамках самого престижного конкурса мира среди девушек после 25-ти лет и замужних Mrs. Globe (Миссис Земной шар). Власюк проживает в США около двух лет. Как рассказала Яна заявку подала случайно и даже не рассчитывала, что сможет принять участие.

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Именно 16 апреля 1912 года американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете. В этот же день в 1943 году Альберт Хофманн открыл психотропные свойства ЛСД. В 1947 году 16 апреля в сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил словосочетание "холодная война".