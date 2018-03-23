Атошники против полиции в Запорожье: штурм города

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пока украинцы бурно обсуждали ситуацию вокруг народного депутата Надежды Савченко, которую уже лишили депутатского иммунитета, в Запорожье произошел еще один инцидент, получивший широкий резонанс. Так, в городе произошли стычки между атошниками и правоохранителями под зданием областного совета. Подробнее о конфликте — в обзоре РИА Новости Украина.

Штурм облсовета

В четверг под зданием Запорожского областного совета несколько десятков ветеранов АТО собрались на митинг. Протестующие перед началом сессии облсовета требовали решить вопрос с выделением земли атошникам. По данным местных СМИ, среди организаторов митинга также был бердянский активист Виталий Олешко.

Впоследствии митинг переместился ко входу в здание облсовета, а митингующие начали требовать пустить их в сессионный зал, чтобы обсудить требования с депутатами. В результате в холл здания вошли сотрудники полиции и не дали шанс атошникам зайти внутрь.

Позднее 10-15 активистов все же пропустили, однако в итоге вспыхнул новый скандал. Так, активисты были намерены выступить с трибуны и это требование поставили на голосование, но депутаты эту инициативу не поддержали. После того, как одному из активистов Олешко не дали слово, он начал оскорблять чиновников и депутатов, пишет www.inform.zp.ua.

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В результате этого в холле облсовета начались потасовки между активистами и полицейскими, которые переместились на улицу под здание, где конфликт перерос в массовую потасовку между атошниками и полицейскими. В стычку вмешалось специальное подразделение “КОРД”.

В итоге полиция задержала Олешко, а митингующие в знак протеста перевернули мусорные баки.

После задержания активиста и потасовок протестующие постепенно разошлись и не стали возвращаться в областной совет.

"Губернатор обратился в полицию с заявлением о привлечении общественного активиста к ответственности за нарушение общественного порядка и намерение сорвать сессию облсовета. Мужчину пытались доставить в полицию для выяснения обстоятельств происшествия и составления протокола об административном правонарушении. Митингующие хотели помешать отъезду полицейского спецавтомобиля. Между полицией и активистами возник конфликт, который был исчерпан", — прокомментировали ситуацию в областном управлении Нацполиции.

inform.zp.ua Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками

Через несколько часов Олешко отпустили. Полиция составила на него административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Активисту грозит штраф.

Сам Олешко заявил, что не имеет претензий к действиям полиции и потребовал встречи с главой Запорожской областной государственной администрации, прокурором области и представителями Госгеокадастровой службы для обсуждения вопроса выделения земли участникам АТО.

Вместе с тем, облсовет принял решение перенести сессию на 5 апреля.

Реакция полиции

Глава Нацполиции в Запорожье Олег Золотоноша после столкновений прокомментировал конфликт, заявив, что полиция аполитична. При этом, по его мнению, во время спецоперации был допущен ряд ошибок как со стороны полицейских, так и со стороны участников протеста.

"Был допущен ряд тактических ошибок и со стороны полиции, в том числе, обязательно разберёмся с этим. Также было допущено ряд ошибок и со стороны участников протеста", — прокомментировал Золотоноша в Facebook.

Также он заявил, что полицейские — друзья и помощники митингующим, но только до того момента, как они нарушают закон.

"От того, что произойдёт драка между людьми разных профессий и людьми-полицейскими ничего в государстве не изменится, в лучшую сторону", — подытожил Золотоноша, добавив, что конфликт был полностью исчерпан.

По данным материалов открытых источников интернет