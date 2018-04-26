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    ПАСЕ призывает Украину и РФ решить вопрос с компенсациями переселенцам

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    Новая резолюция ПАСЕ заявляет о необходимости компенсаций тем, кто был вынужден уехать из-за войны в контролируемую правительством часть Украины.
    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о гуманитарных потребностях и правах внутренних переселенцев в Европе. Документ, который касается в том числе и Украины, поддержали 76 из 79 присутствовавших в зале депутатов.

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    Документ посвящен проблеме переселенцев ("внутренне перемещенных лиц", ВПЛ) на европейском континенте и касается также Кипра, Армении, Азербайджана, Грузии, пишет "Европейская правда". 

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    Говоря об украинской ситуации, Ассамблея отдельной поправкой уточнила, что речь идет о "войне России против Украины". ПАСЕ ссылается на свою предыдущую резолюцию "О гуманитарных последствиях войны в Украине", которая возлагает на Россию ответственность за "продолжающуюся войну Российской Федерации против Украины".

    Новая резолюция подчеркивает необходимость компенсаций тем, кто был вынужден уехать из-за войны в контролируемую правительством часть Украины.

    "Ассамблея приглашает власти Российской Федерации и Украины… создать комиссию по вопросам компенсации или возврата имущества и собственности внутренних переселенцев, в соответствии с судебной практикой Европейского суда по правам человека", — говорится в документе.

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    Также резолюция поддерживает усилия по разминированию, в том числе действующие проекты правительств Дании, Японии, Великобритании, ПРООН, НАТО по гуманитарному разминированию в Украине.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в конце февраля текущего года подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа агрессором, а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". 

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