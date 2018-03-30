Почему переселенцы хотят вернуться домой. Результаты социсследования

Лишь 26% переселенцев не собираются возвращаться домой в течение ближайших нескольких лет, а 40% хотели бы вернуться, свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии, проведенного среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Так, в 2015 году количество желающих вернуться домой составляло 54%. При этом число тех, кто точно решил остаться, не изменилось – 26%, пишут "Новости Донбасса".

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"К возвращению могут побудить нерешенные проблемы ВПЛ. Несмотря на положительную динамику во многих аспектах, половина из повторно опрошенных ВПЛ считает, что за последние 2 года жизненная ситуация вынужденных переселенцев осталась без изменений, а треть отмечает ухудшение", – говорится в пресс-релизе авторов исследования.

Также отмечается, что подавляющее большинство ВПЛ по-прежнему не в состоянии приобрести себе собственную квартиру или дом и полагаются на временные варианты. На момент опроса 62% ВПЛ проживали в арендованном жилье. Основные проблемы, практически не решаются, – высокая стоимость аренды жилья, о чем упомянул 61% респондентов, а также неудовлетворительные жилищные условия, сказали 20% опрошенных.

Новости Донбасса Планы переселенцев по возвращению

Исследователи отмечают, что потребность в строительстве доступного жилья для ВПЛ является первоочередной – ее называют опрошенные среди предложений по развитию инфраструктуры в местах их обитания.

Кроме того, сохраняется высокий уровень конкуренции за рабочие места, о чем заявили 57% опрошенных, а также неудобства из-за больших очередей в медицинских заведениях (38%) и государственных учреждениях (47%).

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Исследование проводилось в января 2018 года в трех городах, где внедряются субпроекты Чрезвычайной кредитной программы Европейского инвестиционного банка для восстановления Украины: Бахмуте, Харькове и Северодонецке. Всего было опрошено 305 ВПЛ и 30 представителей местной власти, общественного сектора и других сторон, вовлеченных в работу с ВПЛ.

Напомним, в конце января текущего года Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, по увеличению помощи переселенцам.