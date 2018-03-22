Хроника 21 марта: запрет паспорта-"книжки", захват гостиницы в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 21 марта, Кабмин прекратил программу экономического сотрудничества с РФ, президент Петр Порошенко назвал сроки вступления Украины в НАТО, а между Днепром и Запорожьем полицейские перестреляли друг друга. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Правительство Украины прекратило программу экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

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Столкновения под Кабмином

В Киеве возле здания Кабинета министров произошли столкновения полиции и участников акции протеста на площади перед правительством. По информации СМИ, стычки произошли после того, как полиция задержала нескольких участников митинга. Другие протестанты попытались вытащить своих соратников из рядов полиции, однако безуспешно. В связи с нарушением правопорядка в правительственном квартале в управление полиции доставили семь человек, сообщили в столичной полиции.

"Газпром" направил Украине новое уведомление и готовит иск

Российский "Газпром" не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, готовится соответствующий иск в международный арбитраж, говорится в сообщении российского холдинга. Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко сообщил, что все средства "Газпрома", находившиеся на территории Украины, поступили в бюджет страны (в размере более 100 миллионов гривен).

Савченко утверждает, что Тимошенко общалась с главой ДНР Захарченко

Экс-премьер-министр и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко, заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко. "Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души", — отметила скандальный народный депутат.

В Украине запретили паспорта в виде книжек

Кабмин принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Постановление №302 предусматривает, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, оформленный и выданный до 1 ноября 2016 года действителен в течение срока, на который он выдан.

Порошенко назвал сроки вступления Украины в НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом НАТО. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt. По его словам, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО. Порошенко отметил, что после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

Националисты захватили гостиницу в Одессе

Радикалы ворвались в пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице в Одессе. Как пояснил зампредседателя областной организации националистической партии "Свобода" Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу "в интересах горожан". "Мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", — цитируют СМИ слова Васильца.

"Свободовцы" сорвали заседание комиссии Киевсовета

Депутаты от ВО "Свобода" в среду блокировали заседание комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования c требованием наказать виновных в избиении народного депутата Юрия Левченко. В свою очередь полиция уточнила, что стычка произошла, когда политики пытались бросить бутылку с зажигательной смесью на месте демонтажа установленных гаражей.

Между Днепром и Запорожьем полицейские перестреляли друг друга

На трассе между Запорожьем и Днепром произошла перестрелка между полицейскими, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение. "По предварительной информации, правоохранители с бойцами спецподразделения МВД "Корд" производили задержание по подозрению в получении взятки сотрудника патрульной полиции, который якобы потянулся к пистолету, из-за чего задерживающие применили табельное оружие", — сообщили СМИ.

В Украине прошли массовые протесты ветеранов МВД

В Киеве в Мариинском парке в среду прошла акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур, в том числе Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины. Протестующие требовали проведения индексации пенсий для ветеранов украинских силовых структур. Также они настаивают на внесение законопроекта Кабинета министра о пересчете пенсий на рассмотрение Верховной Рады.

В Закарпатской области ввели запрет на ношение балаклав

В Закарпатской области был введен запрет на ношение балаклав при проведении массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте главы области. Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. По его словам, это "ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами".

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В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.