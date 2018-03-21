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    Общество

    В Закарпатской области ввели запрет на ношение балаклав

    (обновлено: )17470
    Полиции отныне рекомендуется принимать дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области был введен запрет на ношение балаклав при проведении массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте главы области.

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    Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

    "Полиции рекомендуется принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений", — говорится в сообщении.

    По словам Москаля, это "ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами".

    Как сообщалось ранее, в Закарпатье была задержана банда в балаклавах с битами и ножами.

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