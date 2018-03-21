В Закарпатской области ввели запрет на ношение балаклав

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области был введен запрет на ношение балаклав при проведении массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте главы области.

Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Полиции рекомендуется принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений", — говорится в сообщении.

По словам Москаля, это "ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами".

Как сообщалось ранее, в Закарпатье была задержана банда в балаклавах с битами и ножами.