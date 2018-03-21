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    Киев

    "Свободовцы" сорвали заседание комиссии Киевсовета

    (обновлено: )13903
    Депутаты от "Свободы" заблокировали заседание комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Они требуют наказать виновных в избиении нардепа Юрия Левченко.
    Флаг Свободы
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Депутаты от ВО "Свобода" в среду блокировали заседание комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования c требованием наказать виновных в избиении народного депутата Юрия Левченко.

    "Председатель комиссии (Александр) Мищенко не смог открыть заседание из-за отсутствия кворума", — сообщается на странице Комитета противодействия незаконным застройщикам в Facebook.

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    В начале марта сотрудники КП "Киевблагоустройство" начали ночью сносить гаражи на столичной Татарке. Соратник депутата Святослав Кутняк сообщил, что Левченко избили. В свою очередь полиция уточнила, что стычка произошла, когда политики пытались бросить бутылку с зажигательной смесью на месте демонтажа установленных гаражей. Открыто уголовное производство.

    Комитет противодействия незаконным застройщикам/Facebook, 21 марта 2018

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