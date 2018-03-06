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    Киев

    Перенести столицу в другой город. На сайте Киевсовета появилась петиция

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    В соответствующем документе отмечается, что, "учитывая инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы".
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Петиция об обращении в Верховную Раду с просьбой перенести столицу Украины из Киева в другой населенный пункт зарегистрирована на сайте Киевского городского совета. 

    Виталий Кличко
    Украинское фото
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    Автор петиции Михаил Юрьевич Булах считает, что, отказавшись от статуса столицы, Киев получит такие преимущества:

    — уменьшение транспортной нагрузки,

    — уменьшение перенасыщенности автомобилями и загрязнения воздуха;

    — уменьшение неконтролируемого и хаотического перенаселения города;

    — прекращение незаконных застроек.

    "Учитывая имеющуюся инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы. Вместе с тем, некоторым киевлянам будет значительно проще жить и не просить: "Ограничьте въезд для жителей других городов, сел и т.д. на ПМЖ в Киев". Так же сделать массовое переселение по месту рождения приезжих в столицу. Если данная петиция будет подписана, коренным жителям столицы больше не придется терпеть приезжих граждан на своих улицах. Киев не резиновый. В связи с этим, возможно меньшее количество: людей в общественном транспорте, пробок, и так далее", — говорится в петиции.

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    Документ на сайте Киевсовета зарегистрирован 3 марта 2018 года. По состоянию на 6 марта, петицию подписали всего 55 человек. Для рассмотрения петиции столичной властью необходимо собрать 10 000 подписей. До конца сбора подписей осталось 88 дней. 

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